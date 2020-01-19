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Происшествия

В Кировском районе загорелась комната в девятиэтажке — пострадала женщина

Людей пришлось эвакуировать

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Очевидцы сообщают, что жильцов из подъезда эвакуировали

Очевидцы сообщают, что жильцов из подъезда эвакуировали

Вечером в воскресенье, 19 января, в Кировском районе Новосибирска произошёл пожар, в котором пострадала женщина.

Как сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», загорелась комната на седьмом этаже дома по адресу улица Сибиряков-Гвардейцев, 57. При этом из подъезда вывели 20 человек, в том числе 8 детей. Кроме того, по данным очевидцев, в пожаре пострадала женщина.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области информацию о пожаре подтвердили.

— Пожар был. Женщину госпитализировали. Люди частично самостоятельно эвакуировались, частично — при помощи спасательных устройств, — рассказали в ведомстве.

Если вы стали свидетелем этого происшествия и можете рассказать подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру +7 923 157-00-00.

В начале января из горящего дома на улице Лазурной пожилую женщину увезли в больницу. Очевидцы сообщали, что причиной пожара стал холодильник.

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пожарМЧС
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КОММЕНТАРИИ (1)

пенсионерка
19 янв 2020 в 22:52

жалко женщину, а что же ей мужчины не помогли эвакуироваться до приезда спасателей?