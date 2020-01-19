Под Новосибирском три ребёнка и два взрослых отравились угарным газом

Вечером в воскресенье, 19 января, в посёлке Колывань Новосибирской области пять человек, находясь дома, отравились угарным газом.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что среди пострадавших три ребёнка и два взрослых. По предварительным данным, причиной стала неисправность печной заслонки. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

В конце декабря в Первомайском районе два человека отравились угарным газом в ночной пожаре.А в минувшую среду, 15 января, стало известно, что в пожаре в Барабинске погибли 6-летняя девочка и её отец.