Новосибирцы пожаловались на сбой в работе WhatsApp

Новосибирцы пожаловались на сбой в работе популярного мессенджера WhatsApp — перебои в работе приложения произошли вечером в воскресенье,19 января, по всему миру, сообщает сервис Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Читатели НГС сообщают, что не могут отправлять медиафайлы: фотографии, видеозаписи и голосовые сообщения.

Проблемы с приложением начались около 18:00 по Новосибирску. По данным Downdetector, подавляющее большинство пользователей не могут подключиться к серверу (93%), также есть проблемы с авторизацией и входом на веб-сайт.