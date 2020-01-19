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Страна и мир

Новосибирцы пожаловались на сбой в работе WhatsApp

Пользователи не могут отправлять фотографии и голосовые сообщения

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Сбой наблюдается по всему миру

Сбой наблюдается по всему миру

Новосибирцы пожаловались на сбой в работе популярного мессенджера WhatsApp — перебои в работе приложения произошли вечером в воскресенье,19 января, по всему миру, сообщает сервис Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Читатели НГС сообщают, что не могут отправлять медиафайлы: фотографии, видеозаписи и голосовые сообщения.

Проблемы с приложением начались около 18:00 по Новосибирску. По данным Downdetector, подавляющее большинство пользователей не могут подключиться к серверу (93%), также есть проблемы с авторизацией и входом на веб-сайт.

Судя по карте сбоев, проблемы по большей части затрагивают Европу: Нидерланды, Бельгию и Германию. Приложение также не работает в Объединённых Арабских Эмиратах, Сингапуре и Индии. В России со сбоями столкнулись в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Кемерове.

В конце декабря пользователи пожаловались на сбой в работе приложения «Альфа-банка». В пресс-службе сообщили, что причиной стали технические неполадки.

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массовый сбойWhatsApp
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