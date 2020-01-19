Не получается отправить фото и голосовые сообщения: в работе WhatsApp произошел массовый сбой

Вечером 19 января пользователи по всему миру заметили сбои в работе популярного мессенджера WhatsApp. Люди жалуются, что не могут отправить медиафайлы и голосовые сообщения.



По данным сервиса Downdetector, неполадки возникли у пользователей европейской части России, Германии, Нидерландов, Испании, ОАЭ, Бразилии, Малайзии и Индонезии.



В большинстве случаев проблемы возникали с подключением к серверу и попыткой авторизоваться. Также пользователи сообщают, что не могут отправить видео, фото и голосовые сообщения.