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Страна и мир

Не получается отправить фото и голосовые сообщения: в работе WhatsApp произошел массовый сбой

На проблемы с мессенджером жалуются пользователи по всему миру

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Пользователи видят сообщения об ошибках

Пользователи видят сообщения об ошибках

Вечером 19 января пользователи по всему миру заметили сбои в работе популярного мессенджера WhatsApp. Люди жалуются, что не могут отправить медиафайлы и голосовые сообщения. 

По данным сервиса Downdetector, неполадки возникли у пользователей европейской части России, Германии, Нидерландов, Испании, ОАЭ, Бразилии, Малайзии и Индонезии. 

В большинстве случаев проблемы возникали с подключением к серверу и попыткой авторизоваться. Также пользователи сообщают, что не могут отправить видео, фото и голосовые сообщения.

За несколько часов пользователи отправили почти три тысячи сообщений об ошибке<br><br>

За несколько часов пользователи отправили почти три тысячи сообщений об ошибке

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КОММЕНТАРИИ (4)

пенсионерка
19 янв 2020 в 19:46

Что это за диво-дивное вотсап?

пенсионерка
19 янв 2020 в 19:46

Пользуюсь обычным телефоном с дисковым номеронабирателем. Сбоев не бывает.

Фото пользователя
19 янв 2020 в 19:47

😁Ча ткое Вацап?!😳