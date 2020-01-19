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Город Крещение в Новосибирске Подробности

«Народу стало больше»: компания новосибирцев объездила все купели города

На то, чтобы искупаться во всех семи купелях, им понадобился целый день

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Новосибирцы на озере Медвежье

Новосибирцы на озере Медвежье

В Новосибирске компания из восьми человек объездила все семь официальных крещенских купелей. Эту традицию они соблюдают уже четвёртый год подряд.

— Сегодня нас было 8 человек. Впервые так много. Правда, из восьми купались только семеро. Один сопровождал нас, наблюдал. Начали в 11:30 на озере Медвежье. Закончили в 18:35 на «Европейском береге», — рассказал корреспонденту НГС представитель клуба закаливания и зимнего плавания «Атлант» Дмитрий Молков.

В компанию входили моржи и люди с опытом холодового купания. Они начали с купелей левого берега, после Медвежьего озера отправились на озеро Юго-Западное, затем на Затон, после — на базу МЧС под Димитровским мостом. На правом берегу компания окунулась в озеро «Жемчужина Сибири», озеро «Спартак». Последней стала купель у микрорайона «Европейский берег».

— Организация примерно каждый год одинаковая. Единственное, что меняется — народу стало больше. Видно, что люди больше начинают интересоваться этим. Может быть, мода. Но мы купаемся круглый год. Каждую неделю мы плаваем в проруби по одному-два раза, некоторые чаще, — поделился Дмитрий Молков.

Корреспондент НГС с полуночи вёл репортаж о крещенских купаниях в режиме онлайн. Также мы собрали 10 жарких фото девушек с Крещения-2020.

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КОММЕНТАРИИ (11)

пенсионерка
19 янв 2020 в 20:55

На общественном транспорте не проблема объехать всего 7 купелей.

пенсионерка
19 янв 2020 в 20:56

Уже объехала, сейчас сижу чаек горячий пью с малиной.

19 янв 2020 в 21:10

Почему без ласт и вехоток?
Незачет.