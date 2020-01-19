«Народу стало больше»: компания новосибирцев объездила все купели города

В Новосибирске компания из восьми человек объездила все семь официальных крещенских купелей. Эту традицию они соблюдают уже четвёртый год подряд.



— Сегодня нас было 8 человек. Впервые так много. Правда, из восьми купались только семеро. Один сопровождал нас, наблюдал. Начали в 11:30 на озере Медвежье. Закончили в 18:35 на «Европейском береге», — рассказал корреспонденту НГС представитель клуба закаливания и зимнего плавания «Атлант» Дмитрий Молков.

В компанию входили моржи и люди с опытом холодового купания. Они начали с купелей левого берега, после Медвежьего озера отправились на озеро Юго-Западное, затем на Затон, после — на базу МЧС под Димитровским мостом. На правом берегу компания окунулась в озеро «Жемчужина Сибири», озеро «Спартак». Последней стала купель у микрорайона «Европейский берег».