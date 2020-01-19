19 января воскресенье
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 4/10
usd 61.53
eur 68.54
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 4/10
usd 61.53
eur 68.54

Все новости

Все новости
Город Крещение в Новосибирске Фоторепортаж

Новосибирцы выстроились в очереди за святой водой

Одна из самых больших — около Вознесенского собора

859
34 Обсудить

Поделиться

Людей возле Вознесенского собора очень много

Людей возле Вознесенского собора очень много

Новосибирцы выстроились в очереди за святой водой: одна из самых больших — около Вознесенского кафедрального собора. 

— Всё, что происходит в церкви, — ко благу для верующего человека. Но возникает опять же следующий вопрос: «Что значит быть верующим человеком сегодня?» В наше время это означает не только, что Бог есть, и чего-то от него просить, но и на его просьбы откликаться. Стараться жить, руководствуясь его словом, в общении с ним, что, собственно говоря, возможно только тогда, когда человек живёт христианской жизнью, а не когда он раз в год куда-то бежит с бидончиком, сам не понимая, что происходит. Но никто никого не укоряет за отсутствие глубоких богословских познаний, — прокомментировал протоирей, священник Вознесенского кафедрального собора Дмитрий Сальников.

Люди идут с разными бутылками, банками

Люди идут с разными бутылками, банками

Он пояснил, что священники освящают воду в Сочельник, перед Крещением, то есть 18 января, и в сам праздник. 

Для удобства разливания используются воронки

Для удобства разливания используются воронки

В церкви напоминают, что святую воду не нужно давать для питья животным и использовать для засолки. Ею можно окроплять своё жилище, машину, одежду и другие вещи, а также продукты и домашних животных.

Если святая вода испортилась, её нужно вылить в реку или другой природный источник: нельзя выливать в раковину или канализацию, выплескивать на землю. 

Считается, что употребление святой воды приносит нам облегчение

Считается, что употребление святой воды приносит нам облегчение

Святой водой можно окроплять разные вещи, продукты, машину и дом

Святой водой можно окроплять разные вещи, продукты, машину и дом

Очередь возле Собора Александра Невского

Очередь возле Собора Александра Невского

Доски, на которые ставится вода, покрылись льдом

Доски, на которые ставится вода, покрылись льдом

Священники не рекомендуют поить животных этой водой, только окроплять

Священники не рекомендуют поить животных этой водой, только окроплять

Если вода испортилась, её нужно вылить в природный источник

Если вода испортилась, её нужно вылить в природный источник

Возле Храма в честь Успения Пресвятой Богородицы в Кировском районе

Возле Храма в честь Успения Пресвятой Богородицы в Кировском районе

С ночи НГС вёл онлайн-трансляцию с новосибирских купелей.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

святая водаКрещениецерковьсвященник
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (34)

alf
19 янв 2020 в 16:01

Какой позор...

Фото пользователя
19 янв 2020 в 16:00

Рука лицо... 2020 год. Где ум?

Фото пользователя
19 янв 2020 в 16:03

Дурачьё...