Новосибирцы выстроились в очереди за святой водой: одна из самых больших — около Вознесенского кафедрального собора.

— Всё, что происходит в церкви, — ко благу для верующего человека. Но возникает опять же следующий вопрос: «Что значит быть верующим человеком сегодня?» В наше время это означает не только, что Бог есть, и чего-то от него просить, но и на его просьбы откликаться. Стараться жить, руководствуясь его словом, в общении с ним, что, собственно говоря, возможно только тогда, когда человек живёт христианской жизнью, а не когда он раз в год куда-то бежит с бидончиком, сам не понимая, что происходит. Но никто никого не укоряет за отсутствие глубоких богословских познаний, — прокомментировал протоирей, священник Вознесенского кафедрального собора Дмитрий Сальников.