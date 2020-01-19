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В Новосибирске спасатели через окно забрались в квартиру, где был заперт двухлетний ребёнок

Его мама сама обратилась в МАСС за помощью

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Время окончания работы спасателей — 12:38

Время окончания работы спасателей — 12:38

В Новосибирске спасатели через окно забрались в квартиру, где был заперт двухлетний ребёнок.

— Вчера днём в 11:54 на телефон оперативного дежурного МАСС позвонила женщина с просьбой помочь ей открыть входную дверь. В квартире находится её малолетний сын 2017 года рождения. По указанному адресу на улицу Римского-Корсакова в Ленинский район города выехал оперативный экипаж спасателей. Спасатели с помощью лестницы через окно попали в квартиру, расположенную на втором этаже, и обеспечили доступ в квартиру матери ребёнка, — сообщает МАСС.

Мальчик был передан матери, в медицинской помощи он не нуждался. Спасатели рекомендуют не оставлять детей одних в квартире даже на несколько минут.

В июле 2019 года спасатель залез на третий этаж, чтобы снять с карниза плачущую девочку.

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МАССспасателиребёнокпомощь
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КОММЕНТАРИИ (7)

19 янв 2020 в 13:59

Покурить выходила?

Гость
19 янв 2020 в 14:07

Мне, охраннику 2 раздяра, запрещено окунуться в прорубь. Могу заболеть. А завтра на сутки на боевой пост.

Гость
19 янв 2020 в 14:05

Вот тролли не зря пишут, что РСП это зло