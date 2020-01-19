— Вчера днём в 11:54 на телефон оперативного дежурного МАСС позвонила женщина с просьбой помочь ей открыть входную дверь. В квартире находится её малолетний сын 2017 года рождения. По указанному адресу на улицу Римского-Корсакова в Ленинский район города выехал оперативный экипаж спасателей. Спасатели с помощью лестницы через окно попали в квартиру, расположенную на втором этаже, и обеспечили доступ в квартиру матери ребёнка, — сообщает МАСС.

В Новосибирске спасатели через окно забрались в квартиру, где был заперт двухлетний ребёнок.

Мальчик был передан матери, в медицинской помощи он не нуждался. Спасатели рекомендуют не оставлять детей одних в квартире даже на несколько минут.

В июле 2019 года спасатель залез на третий этаж, чтобы снять с карниза плачущую девочку.