Машина столкнулась со снегоуборочной техникой на Советском шоссе — пострадала пассажирка

Сегодня, 19 января, машина столкнулась со снегоуборочной техникой на Советском шоссе.
— Автомобиль Chevrolet двигался со стороны посёлка Элитный в сторону города Новосибирска по Советскому шоссе. На 1-м километре совершил столкновение с автогрейдером, который разворачивался на перекрёстке. Пострадала пассажирка автомобиля Chevrolet — женщина 1965 года рождения, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
Вчера на Гусинобродском тракте столкнулись три авто.