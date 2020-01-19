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Машина столкнулась со снегоуборочной техникой на Советском шоссе — пострадала пассажирка

Автогрейдер разворачивался, а Chevrolet ехал в сторону города

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Авария произошла утром

Авария произошла утром

Сегодня, 19 января, машина столкнулась со снегоуборочной техникой на Советском шоссе.

— Автомобиль Chevrolet двигался со стороны посёлка Элитный в сторону города Новосибирска по Советскому шоссе. На 1-м километре совершил столкновение с автогрейдером, который разворачивался на перекрёстке. Пострадала пассажирка автомобиля Chevrolet — женщина 1965 года рождения, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Вчера на Гусинобродском тракте столкнулись три авто.

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ДТПснегоуборочная техникаавтогрейдер
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КОММЕНТАРИИ (13)

Гость
19 янв 2020 в 13:54

Все трындец.Завтра мэрия на вопрос почему не убирают снег, ответит, что уборка не возможна, так как единственная рабочая техника пострадала от ДТП.

19 янв 2020 в 13:40

Фото то совсем не в тему. Кстати, если подходить формально, то от Элитного по Советскому шоссе в любую сторону будет в Новосибирск. :)

ласковый ежик
19 янв 2020 в 13:38

Нужная такая техника, которая как на фото, только не снег сгребающая, а автомобили с обочин и сразу их прессующая.