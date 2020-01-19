«Людей пускают максимум по 20 человек»: как работает одна из новосибирских купелей из-за угрозы проседания льда

В начале очереди стоят по полчаса, но она увеличивается и дальше

На одной из новосибирских купелей собралась большая очередь, в которой люди стоят по полчаса — к проруби пускают всех дозированно из-за угрозы проседания льда. Такая ситуация возникла на острове Кустовом, недалеко от жилмассива Европейский берег.



— Толщина льда колеблется от 42 до 50 сантиметров, людей пускают максимум по 20 человек на одно место из-за угрозы проседания льда. Полчаса уже ждут люди, которые в начале очереди, — передаёт с места событий корреспондент НГС Дмитрий Северов.



По всему региону, по информации пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, организовано 40 купелей.

