«Людей пускают максимум по 20 человек»: как работает одна из новосибирских купелей из-за угрозы проседания льда

На одной из новосибирских купелей собралась большая очередь, в которой люди стоят по полчаса — к проруби пускают всех дозированно из-за угрозы проседания льда. Такая ситуация возникла на острове Кустовом, недалеко от жилмассива Европейский берег.
— Толщина льда колеблется от 42 до 50 сантиметров, людей пускают максимум по 20 человек на одно место из-за угрозы проседания льда. Полчаса уже ждут люди, которые в начале очереди, — передаёт с места событий корреспондент НГС Дмитрий Северов.
По всему региону, по информации пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, организовано 40 купелей.
— За соблюдением мер безопасности на льду будут следить сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Главного управления МЧС России по Новосибирской области, полиции, специалисты районных администраций, медики. В общей сложности к работе на территории региона будет задействовано 485 человек и 193 единицы техники, — добавили в пресс-службе.
НГС ведёт онлайн-трансляцию Крещения.