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«Людей пускают максимум по 20 человек»: как работает одна из новосибирских купелей из-за угрозы проседания льда

Людей пускают дозированно, поэтому собралась большая очередь

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В начале очереди стоят по полчаса, но она увеличивается и дальше

В начале очереди стоят по полчаса, но она увеличивается и дальше

На одной из новосибирских купелей собралась большая очередь, в которой люди стоят по полчаса — к проруби пускают всех дозированно из-за угрозы проседания льда. Такая ситуация возникла на острове Кустовом, недалеко от жилмассива Европейский берег.

— Толщина льда колеблется от 42 до 50 сантиметров, людей пускают максимум по 20 человек на одно место из-за угрозы проседания льда. Полчаса уже ждут люди, которые в начале очереди, — передаёт с места событий корреспондент НГС Дмитрий Северов.

По всему региону, по информации пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, организовано 40 купелей. 

— За соблюдением мер безопасности на льду будут следить сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Главного управления МЧС России по Новосибирской области, полиции, специалисты районных администраций, медики. В общей сложности к работе на территории региона будет задействовано 485 человек и 193 единицы техники, — добавили в пресс-службе. 

НГС ведёт онлайн-трансляцию Крещения. 

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Крещениекупелипроседание льдалёдбезопасность
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КОММЕНТАРИИ (13)

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19 янв 2020 в 12:10

Кто не купался - тот не мужик. А комментёры вообще дома сидят по 26 часов день, их мамки на улицу не выпускают)()))))

Фото пользователя
19 янв 2020 в 12:06

Сколько желающих отморозить себе чего-нибудь . Стоя в очереди, уже околеют, а потом и вовсе..... Зря они так.

Фото пользователя
19 янв 2020 в 12:01

Сколько бездельников в очереди... На выборы лучше бы так ходили...