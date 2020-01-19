В выходной день интервал мог увеличиться до 32 минут, но пассажиры ждали трамвай около часа

Жители Станиславского жилмассива час не могли дождаться трамвая № 15. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Игорь.

Он пытался уехать с остановки «Станиславский жилмассив» в сторону улицы Плахотного, но трамвая не было.

— Я уже час жду 15-й трамвай. Причём приложение пишет постоянно — 18 минут. Такой перерыв между транспортом каждые выходные в направлении с Юго-Западного к Бугринской роще. Каждые выходные ломаются что ли? — поражается Игорь.