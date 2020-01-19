Жители Станиславского жилмассива час не могли дождаться трамвая № 15. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Игорь.
Он пытался уехать с остановки «Станиславский жилмассив» в сторону улицы Плахотного, но трамвая не было.
— Я уже час жду 15-й трамвай. Причём приложение пишет постоянно — 18 минут. Такой перерыв между транспортом каждые выходные в направлении с Юго-Западного к Бугринской роще. Каждые выходные ломаются что ли? — поражается Игорь.
В информационно-справочной службе ЦУГАЭТ корреспонденту НГС пояснили, что в выходные дни интервал увеличивается.
— Так интервал 16 минут, а обеды начинаются — интервал в два раза увеличивается до 32. Сегодня с 08:52 до 09:53 не было вагона — здесь интервал был 60 минут. Сломался, зашёл по технической неисправности. Когда шёл с Юго-Западного, — прокомментировали задержку трамвая в службе.
В конце декабря 2019 года движение трамваем в Новосибирске по маршруту № 15 было затруднено из-за того, что фура перегородила пути и собрала большую пробку.