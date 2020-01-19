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Дороги и транспорт Подробности

Жители Станиславского жилмассива час не могли дождаться трамвая

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В выходной день интервал мог увеличиться до 32 минут, но пассажиры ждали трамвай около часа

В выходной день интервал мог увеличиться до 32 минут, но пассажиры ждали трамвай около часа

Жители Станиславского жилмассива час не могли дождаться трамвая № 15. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Игорь.

Он пытался уехать с остановки «Станиславский жилмассив» в сторону улицы Плахотного, но трамвая не было.

— Я уже час жду 15-й трамвай. Причём приложение пишет постоянно — 18 минут. Такой перерыв между транспортом каждые выходные в направлении с Юго-Западного к Бугринской роще. Каждые выходные ломаются что ли? — поражается Игорь.

По информации приложения, интервал должен был быть меньше

По информации приложения, интервал должен был быть меньше

В информационно-справочной службе ЦУГАЭТ корреспонденту НГС пояснили, что в выходные дни интервал увеличивается. 

— Так интервал 16 минут, а обеды начинаются — интервал в два раза увеличивается до 32. Сегодня с 08:52 до 09:53 не было вагона — здесь интервал был 60 минут. Сломался, зашёл по технической неисправности. Когда шёл с Юго-Западного, — прокомментировали задержку трамвая в службе.

В конце декабря 2019 года движение трамваем в Новосибирске по маршруту № 15 было затруднено из-за того, что фура перегородила пути и собрала большую пробку.

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КОММЕНТАРИИ (16)

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19 янв 2020 в 11:41

Пусть Игорь себе нормальное приложение поставит, которое реальное положение дел показывает, а не вот это вота. Привыкли обещанному верить...

Станилавский
19 янв 2020 в 12:02

Не верю.
Троллейно-Данченковские жители ждали трамвай, станиславские ездят на троллейбусах.

Гость
19 янв 2020 в 11:23

А где это Станиславский жилмассив? И не жирно ли у черта на куличках запускать трамвай?
Трамвай должен ходить к стройке века, Автовокзалу.