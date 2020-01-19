Пожар в Кировском районе: в частном доме сгорел мужчина

Вечером в субботу, 18 января, в Кировском районе Новосибирска загорелся частный жилой дом. Пожарные, потушив огонь, обнаружили в здании тело мужчины. По предварительной информации, новосибирец погиб в пожаре.



— В 21:31 поступило сообщение о возгорании жилого частного дома по адресу 1-й Чукотский переулок, 25а. На место происшествия были направлены три пожарные бригады. По прибытии на место пожарных подразделений было установлено, что возгорание произошло в одной из комнат одноэтажного дома. После ликвидации огня был обнаружен труп, предположительно мужчины, — рассказал корреспонденту НГС руководитель пресс-службы МЧС Павел Винаков.