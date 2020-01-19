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Происшествия

Пожар в Кировском районе: в частном доме сгорел мужчина

На месте происшествия работают пожарные и сотрудники полиции

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Возгорание произошло в одной из комнат одноэтажного дома

Возгорание произошло в одной из комнат одноэтажного дома

Вечером в субботу, 18 января, в Кировском районе Новосибирска загорелся частный жилой дом. Пожарные, потушив огонь, обнаружили в здании тело мужчины. По предварительной информации, новосибирец погиб в пожаре. 

— В 21:31 поступило сообщение о возгорании жилого частного дома по адресу 1-й Чукотский переулок, 25а. На место происшествия были направлены три пожарные бригады. По прибытии на место пожарных подразделений было установлено, что возгорание произошло в одной из комнат одноэтажного дома. После ликвидации огня был обнаружен труп, предположительно мужчины, — рассказал корреспонденту НГС руководитель пресс-службы МЧС Павел Винаков.

Причину пожара устанавливает следственно-оперативная группа. На месте происшествия работают пожарные и сотрудники полиции. 

В Новосибирской области в селе Горбуново Куйбышевского района 16 января сгорел дом — семья с четырьмя детьми не пострадала благодаря тому, что сработал пожарный извещатель. Устройство автоматически сообщило о пожаре спасателям. 

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пожарсгорел мужчина
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КОММЕНТАРИИ (2)

19 янв 2020 в 01:15

Вот это и есть трагедия,а не кризис возраста..

пенсионерка
19 янв 2020 в 00:57

Выражаю свои соболезнования. Причина пожара? Пожарных извещателей не было?