Крещение-2020: смотрим в режиме онлайн, как новосибирцы окунаются в ледяную воду

В Новосибирске началось Крещение — в полночь жители города стали окунаться в прорубь. Сейчас уже заработала купель на озере Медвежьем в Ленинском районе.

Сегодня ночью и днём 19 января НГС будет вести онлайн с крещенских купаний. Если вы будете принимать в них участие или придёте на них посмотреть, присылайте нам фото или видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

Автору лучшего фото или видео редакция НГС подарит приз!