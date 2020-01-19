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Город Крещение в Новосибирске Онлайн-трансляция

Крещение-2020: смотрим в режиме онлайн, как новосибирцы окунаются в ледяную воду

Для жителей города подготовили 7 прорубей, одна из них начала работать в полночь

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В Новосибирске началось Крещение — в полночь жители города стали окунаться в прорубь. Сейчас уже заработала купель на озере Медвежьем в Ленинском районе.

Сегодня ночью и днём 19 января НГС будет вести онлайн с крещенских купаний. Если вы будете принимать в них участие или придёте на них посмотреть, присылайте нам фото или видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

Автору лучшего фото или видео редакция НГС подарит приз!

Елена Громкова

Сегодня в Новосибирске будут работать 7 купелей круглые сутки будет работать только одна на  озере Медвежьем. 

Время работы и расположение остальных купелей - на нашей карте.

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Крещение 2020
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КОММЕНТАРИИ (26)

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19 янв 2020 в 00:05

Да скольже будет это слабоумие продолжаться?

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19 янв 2020 в 00:03

Один пукнул в воздух, другой залез в прорубь. Равнозначные события.

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19 янв 2020 в 00:01

Весь инстаграмм будет завален этой бредятиной...