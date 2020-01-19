Крещение-2020: смотрим в режиме онлайн, как новосибирцы окунаются в ледяную воду

Сегодня в Новосибирске будут работать 7 купелей круглые сутки будет работать только одна на озере Медвежьем.
Время работы и расположение остальных купелей - на нашей карте.
Для жителей города подготовили 7 прорубей, одна из них начала работать в полночь
В Новосибирске началось Крещение — в полночь жители города стали окунаться в прорубь. Сейчас уже заработала купель на озере Медвежьем в Ленинском районе.
Сегодня ночью и днём 19 января НГС будет вести онлайн с крещенских купаний. Если вы будете принимать в них участие или придёте на них посмотреть, присылайте нам фото или видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Автору лучшего фото или видео редакция НГС подарит приз!
Сегодня в Новосибирске будут работать 7 купелей круглые сутки будет работать только одна на озере Медвежьем.
Время работы и расположение остальных купелей - на нашей карте.
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Один пукнул в воздух, другой залез в прорубь. Равнозначные события.