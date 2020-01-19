«Ползала по трассе» — невероятная история спасения собаки, которую увезли из Абхазии в Новосибирск

Еще несколько месяцев назад Нора с трудом выживала на трассе, ползая вдоль дороги. Сейчас у неё есть собственный угол в теплой квартире и заботливый временный хозяин Фото: предоставлено волонтером

Волонтёры из Абхазии и из Новосибирска — Мария и Виктория — объединились, чтобы спасти больную бездомную собаку по кличке Нора. На этой неделе, 15 января, Нору на самолете отправили в столицу Сибири. Какой путь она проделала и какие трудности ей пришлось перенести за свою жизнь — девушки рассказали НГС. У Норы сложная травма позвоночника, она не может нормально ходить. Собака уже достаточно натерпелась: примерно с августа она ползала на передних лапах, из-за чего у неё стерлись пальчики на задних лапках. Также ей пришлось ампутировать хвост — он тоже стёрся.



— Эту больную собачку я нашла не сама. Нам написала девушка по имени Мария, она русская, живёт в Абхазии. Мария увидела один из моих отзывов в группе для помощи животным, я куратор собак-инвалидов, заказываю им коляски. Она спросила, есть ли у меня какие-то знакомые приюты за границей, потому что за этой собачкой нужен особый уход, — рассказывает сибирячка Виктория. — Мария рассказала, что больную собаку нашли в ноябре в Абхазии, она ползала где-то по трассе. Люди, живущие рядом, сообщили, что собака находилась в таком состоянии с августа. То есть с того времени ей никто так и не помог. Сначала я посоветовала обратиться в Москву, потому что туда и доставить проще, и приют там есть специальный. Но с Москвой не получилось. Решили отправить к нам.

После консультации с ветеринаром Виктория будет решать судьбу Норы и искать ей дом Фото: предоставлено волонтером



Самым сложным оказалась доставка. Спасительнице из Абхазии пришлось ждать несколько недель, чтобы отправить Нору в Сибирь.

— Мария специально ждала окончания праздников, чтобы не было никаких сбоев. Собачка болеет, нам нужен был тёплый борт. В багажном отделении её перевозить было нельзя. Отправили Нору только 15 января. Из Нового Афона Мария довезла её в Сочи, там было сложнее всего с документами. Из Сочи собачка летела самостоятельно, в тёплом салоне. Если бы она летела в сопровождении кого-то, то это вышло бы дешевле на 7 тысяч, а так её везли как груз, плюс была доплата за тёплое багажное отделение, — рассказывает Виктория. — Получать живой груз очень сложно, его должны выдавать сразу. В итоге мне отдали собаку только в час ночи, хотя прилетел самолет в 10 вечера.

Сейчас Нора живет дома у Виктории. В ближайшее время девушка собирается свозить её к врачам, провести полное обследование в клинике «Бест», а уже после консультации — решать судьбу Норы и искать ей дом. Будущим владельцам, говорит Виктория, не стоит переживать из-за каких-то сложностей в уходе. Всё достаточно просто. — Обычно люди боятся брать животных-инвалидов из-за тяжелого ухода. Нора кардинально отличается. Скорее всего, ей не понадобится коляска, потому что она сама ходит, перебирает передними лапками, опираясь на задние. От неё нет запаха. Сейчас собачке тяжело адаптироваться к климату. Когда я вывела её на улицу первый раз, она вообще не поняла, что такое снег и как с ним обращаться. Тяжело также дался перелёт, мы переживали, что из-за стресса собака может не долететь.

У Норы травма спины, перелом позвоночника, потеря глубокой болевой чувствительности Фото: предоставлено волонтером



Виктория пока не знает точного диагноза, но может объяснить, как обращаться с собаками, у которых есть травма позвоночника.

— У Норы травма спины, перелом позвоночника, потеря глубокой болевой чувствительности. Это может быть защемление нерва, из-за чего собака не чувствует ножки, или может быть защемление какого-то диска. Травма находится очень глубоко, в большинстве случае неоперабельна. Собака не чувствует задних лап, не осознает, когда ей нужно на улицу, потому что всё, что ниже живота, она не ощущает. Когда я ухожу на работу, оставляю её в памперсе. Нора молоденькая, очень привязана к человеку, спокойная, доверяет окружающим. Игривая, но дома ничего не портит. Может утащить к себе тапки, халат, чтобы обнять их или поспать на вещах хозяина.