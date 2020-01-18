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«Родные приехали — её уже нет дома». В Новосибирске третий день ищут 49-летнюю женщину

Лариса Мусиенко пропала 15 января, с тех пор её местонахождение неизвестно

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Женщина пропала в Центральном районе Новосибирска

Женщина пропала в Центральном районе Новосибирска

Поисковый отряд «Лиза Алерт» ищет пропавшую Ларису Мусиенко, жительницу Центрального района Новосибирска. За помощью к волонтёрам обратились родственники женщины. Она ушла из дома 15 января, с тех пор её местонахождение неизвестно. 

— Пропала Лариса Мусиенко. Три дня назад родные приехали к ней в квартиру, женщины дома уже не было. Сейчас отряд распространяет ориентировку по социальным сетям, собирает информацию, — рассказала корреспонденту НГС Елизавета Лиманская, волонтёр поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшей: рост — 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы светлые короткие, глаза серые. Особые приметы: шрам на левой брови. Была одета в ярко-красный пуховик с зелено-синим узором до колен, чёрные замшевые сапоги, шапку бежевого цвета.

Всех, кто видел пропавшую, волонтёры просят сообщить в отдел полиции по телефону 112 либо на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» 8 800 700–54–52.

15 января в Карасуке искали пропавшую 10-летнюю девочку. Алена Касталанова не вернулась домой. Её нашли поздно ночью с 16 на 17 января без сознания. НГС вёл онлайн-трансляцию во время поиска. Её помог найти охотник Алексей Рассолов, который привёз на поиски собаку по кличке Ветка. Сейчас Алёна находится в реанимации. У девочки переохлаждение, обезвоживание и легкая степень обморожения стоп. 

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Пропала женщинапоисковой отряд
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
18 янв 2020 в 23:22

Центральный район большой. Откуда именно ушла. Либо пишите конкретные адреса, либо вообще не пишите сюда.

Анонимно из Канады
18 янв 2020 в 23:29

Уточните, является ли молодая девушка сибирячкой ?