«Родные приехали — её уже нет дома». В Новосибирске третий день ищут 49-летнюю женщину

Поисковый отряд «Лиза Алерт» ищет пропавшую Ларису Мусиенко, жительницу Центрального района Новосибирска. За помощью к волонтёрам обратились родственники женщины. Она ушла из дома 15 января, с тех пор её местонахождение неизвестно.



— Пропала Лариса Мусиенко. Три дня назад родные приехали к ней в квартиру, женщины дома уже не было. Сейчас отряд распространяет ориентировку по социальным сетям, собирает информацию, — рассказала корреспонденту НГС Елизавета Лиманская, волонтёр поискового отряда «Лиза Алерт».