Путин пообещал каждому ветерану Великой Отечественной 75 тысяч к 75-летию Победы

В 2020 году ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную выплату по 75 тысяч рублей, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге. Труженики тыла получат по 50 тысяч рублей каждый.
— У нас 75 лет Победы, поэтому мы окажем <...> помощь, связанную с этой датой: 75 тысяч рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям и 50 тысяч — труженикам тыла, — цитирует президента ТАСС.
Напомним, ранее такие выплаты ветеранам и труженикам тыла составляли по 10 тысяч и 5 тысяч рублей соответственно.
По данным Пенсионного фонда РФ, на 1 апреля 2019 года в России проживали 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе