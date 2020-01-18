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Происшествия У самолета загорелся двигатель

Пламя вырывается прямо из двигателя: очевидцы сняли на видео ЧП с самолетом в Толмачёво

Читатель НГС прислал видео, на котором хорошо виден горящий двигатель

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Экипаж активировал систему пожаротушения, самолет вернулся на место стоянки

Экипаж активировал систему пожаротушения, самолет вернулся на место стоянки

Инцидент с самолетом S7 Airlines, который должен был вылететь из Новосибирска во Вьетнам, попал на видео. На кадрах, снятых очевидцами на территории аэропорта Толмачево, видно, как из двигателя вырывается пламя.

Пожар начался, когда самолет готовился к взлету. На борту находились 180 человек. Их экстренно эвакуировали.

Читатель НГС поделился видеокадрами с места происшествия. Автор ролика неизвестен.

Всё, что известно про инцидент, мы публиковали в онлайн-трансляции. Авиакомпания S7 Airlines уже прокомментировала возгорание двигателя самолёта и объяснила, что на самом деле произошло на борту.

В этот же день следователи начали выяснять обстоятельства происшествия. 

 Вы — автор видео? Или вы знаете, кто им был? Вы были на борту этого самолета? Или в момент эвакуации пассажиров находились в аэропорту? Свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram на номер 8 923 157-00-00 либо напишите на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

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аэропртS7 Airlines
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КОММЕНТАРИИ (24)

111
18 янв 2020 в 21:06

Обычный помпаж, иногда бывает при запуске двигателя. Это не опасно.

Фото пользователя
18 янв 2020 в 20:57

Повезло, что он загорелся на земле, а не в воздухе.

Прохожий
18 янв 2020 в 20:47

Страшно подумать, что было бы с находящимися в самолете людьми, если бы двигатель загорелся минут через 5 после взлета. Бог их спас. Я очень много летал на самолетах и вертолетах множества типов- от Ил-12, Ан-2 и до современных и никогда не боялся. А сейчас, если что, то на поезде, хотя это только для успокоения. Но если что, то хоть на земле.