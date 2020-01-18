Пламя вырывается прямо из двигателя: очевидцы сняли на видео ЧП с самолетом в Толмачёво

Инцидент с самолетом S7 Airlines, который должен был вылететь из Новосибирска во Вьетнам, попал на видео. На кадрах, снятых очевидцами на территории аэропорта Толмачево, видно, как из двигателя вырывается пламя.
Пожар начался, когда самолет готовился к взлету. На борту находились 180 человек. Их экстренно эвакуировали.
Читатель НГС поделился видеокадрами с места происшествия. Автор ролика неизвестен.
Всё, что известно про инцидент, мы публиковали в онлайн-трансляции. Авиакомпания S7 Airlines уже прокомментировала возгорание двигателя самолёта и объяснила, что на самом деле произошло на борту.
В этот же день следователи начали выяснять обстоятельства происшествия.
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