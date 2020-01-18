Город заснеженных улиц: новосибирцы жалуются на непроходимые дороги и на горы снега во дворах

После обильных снегопадов дороги и тротуары в Новосибирске сильно замело — жители жалуются, что пешеходные дорожки никто не чистит, а а управляющие компании не вывозят снег со дворов.

— Тротуар по улице Дмитрия Донского с перекрёстка улицы Дачной за зиму не чистился ни разу. Натоптана козья тропка. Ходить невозможно, ни с колясками мамы пройти не могут, ни с санками. Всё завалено снегом. Кто за него отвечает, кто должен чистить — неизвестно. Два человека, друг на друга идущие, уже практически не могут разойтись, — рассказывает новосибирец на видео.

Жители дома на улице Зорге, 82 жалуются, что проезд за домом не чистили за зиму ни разу.

— УК «Спас-Дом». Убирая снег у дома 23 по улице Киевской, водрузили эту глыбу льда прямо на куст сирени, который является украшением двора. Хотя за вывоз снега жители дома платят регулярно, — написала в редакцию НГС горожанка.

Из-за сильных снегопадов многие пешеходные дорожки стали непроходимыми. Раз их никто не чистит, некоторые новосибирцы взяли инициативу в свои руки. Неделю назад пенсионерка ломом пробила засыпанную снегом дорогу — она выбила в снежной горе ступеньки, чтобы детям было легче добираться до школы.

