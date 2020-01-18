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Город заснеженных улиц: новосибирцы жалуются на непроходимые дороги и на горы снега во дворах

Жители возмущаются, что тротуары превратились в узкие тропы

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Снежные горы вдоль улицы Советской, а ведь самый центр Новосибирска

Снежные горы вдоль улицы Советской, а ведь самый центр Новосибирска

После обильных снегопадов дороги и тротуары в Новосибирске сильно замело — жители жалуются, что пешеходные дорожки никто не чистит, а а управляющие компании не вывозят снег со дворов.

— Тротуар по улице Дмитрия Донского с перекрёстка улицы Дачной за зиму не чистился ни разу. Натоптана козья тропка. Ходить невозможно, ни с колясками мамы пройти не могут, ни с санками. Всё завалено снегом. Кто за него отвечает, кто должен чистить — неизвестно. Два человека, друг на друга идущие, уже практически не могут разойтись, — рассказывает новосибирец на видео.

Улицу Ленина прямо напротив кинотеатра «Победа» украшает снежная гора

Улицу Ленина прямо напротив кинотеатра «Победа» украшает снежная гора

Жители дома на улице Зорге, 82 жалуются, что проезд за домом не чистили за зиму ни разу.

— УК «Спас-Дом». Убирая снег у дома 23 по улице Киевской, водрузили эту глыбу льда прямо на куст сирени, который является украшением двора. Хотя за вывоз снега жители дома платят регулярно, — написала в редакцию НГС горожанка.

Из-за сильных снегопадов многие пешеходные дорожки стали непроходимыми. Раз их никто не чистит, некоторые новосибирцы взяли инициативу в свои руки. Неделю назад пенсионерка ломом пробила засыпанную снегом дорогу — она выбила в снежной горе ступеньки, чтобы детям было легче добираться до школы.

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Снегопадуборка снега
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КОММЕНТАРИИ (75)

Гость
18 янв 2020 в 19:20

Какой мэр, такой и город. Мы заслужили это.

Фото пользователя
18 янв 2020 в 19:35

Удивляюсь я сибирякам. Не в африке живем. Снега много. Рук не хватает его своевременно убирать.

Бороздить снежные сугробы даже полезно - физическая нагрузка не помешает многим горожанам.

Ага
18 янв 2020 в 19:19

Правительство поменяли, сейчас всё наладится)))