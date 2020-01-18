18 января суббота
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 3/10
usd 61.53
eur 68.54
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 3/10
usd 61.53
eur 68.54

Все новости

Все новости
Культура Подробности

Ныряют прямо под лёд: кинохроники показали редкое видео 1971 года — среди моржей известный художник

Документалисты сняли, как новосибирцы занимались подлёдным дайвингом

1 496
11 Обсудить

Поделиться

На видео художник Василий Хлынов смело ныряет в ледяную воду

На видео художник Василий Хлынов смело ныряет в ледяную воду

Музей документального кино Новосибирска показал редкий сюжет журнала «Сибирь на экране» 1971 года. Новосибирцы занимаются подлёдным дайвингом, а художник Василий Хлынов предпочитает плавать в ледяной воде без спецоборудования.

— Ветераны киностудии возвращают свои архивные пленки из Москвы в Новосибирск. В Музее кино новая оцифровка из московского архива. 1971 год. Загадка — где это снято, кто они, аквалангисты, ныряющие в прорубь, и кто знал художника — диктор называет его имя в сюжете киножурнала «Сибирь на экране». Скорее всего, это клуб моржей, — рассказала директор музея Элла Давлетшина.

Документалисты 70-х встретили возле проруби Василия Хлынова — художник работал и жил в Новосибирске после Великой Отечественной войны, а его работы демонстрировали на московских выставках. Одна из самых известных его картин называется «Материнство» — он изобразил мать, кормящую грудью младенца.

Узнали своих близких на видео? Расскажите о них редакции НГС через WhatsApp, Viber и Telegram на номер 8 923 157–00–00, либо напишите на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

После публикации НГС в Новосибирске нашли героев архивного новогоднего видео. В конце прошлого года кинохроник Анатолий Антонов передал редакции редкую запись с праздничной площади Маркса ориентировочно 1976 года

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 2
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

кинохроникаморжи
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (11)

Фото пользователя
18 янв 2020 в 18:29

..."Мои глаза полны отдачи мокрых овощей,
Летом меняем фарватер фрегатом и молча идем мы ловить лещей.
Наши моржихи милы,
Твои моржихи - бомжи,
Тусим в джакузи каждый день, массируем точку джи,
Продюсер налом заплатил, но это вовсе ни к чему.
Моржи не флексят на лавэ, нужен респект моржу....(с)😁😁😁

Гость
18 янв 2020 в 18:22

У меня от этого видео даже яйца в холодильнике сжались 😨😨😨

Гость
18 янв 2020 в 19:07

Извращюги