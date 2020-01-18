Ныряют прямо под лёд: кинохроники показали редкое видео 1971 года — среди моржей известный художник

— Ветераны киностудии возвращают свои архивные пленки из Москвы в Новосибирск. В Музее кино новая оцифровка из московского архива. 1971 год. Загадка — где это снято, кто они, аквалангисты, ныряющие в прорубь, и кто знал художника — диктор называет его имя в сюжете киножурнала «Сибирь на экране». Скорее всего, это клуб моржей, — рассказала директор музея Элла Давлетшина.

Музей документального кино Новосибирска показал редкий сюжет журнала «Сибирь на экране» 1971 года. Новосибирцы занимаются подлёдным дайвингом, а художник Василий Хлынов предпочитает плавать в ледяной воде без спецоборудования.

Документалисты 70-х встретили возле проруби Василия Хлынова — художник работал и жил в Новосибирске после Великой Отечественной войны, а его работы демонстрировали на московских выставках. Одна из самых известных его картин называется «Материнство» — он изобразил мать, кормящую грудью младенца.

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После публикации НГС в Новосибирске нашли героев архивного новогоднего видео. В конце прошлого года кинохроник Анатолий Антонов передал редакции редкую запись с праздничной площади Маркса ориентировочно 1976 года.

