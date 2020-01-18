Под Новосибирском вновь произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения располагается совсем недалеко от Искитима

Землетрясение магнитудой 3,1 произошло вечером 17 января в Новосибирской области, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 22:16 — эпицентр находился недалеко от села Легостаево Искитимского района, примерно в 50 километрах от Новосибирска. Интенсивность толчков в эпицентре составила 3,5 балла.

В конце октября в Искитимском районе произошло рекордное землетрясение магнитудой 4,5 . Одной из возможных причин участившихся землетрясений в этом месте учёные назвали интенсивную добычу угля — там работают сразу несколько крупных угольных разрезов.

Корреспонденты НГС побывали в деревне рядом с разрезами, которую регулярно трясёт — её жители уже привыкли, что их дома часто ходят ходуном.

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