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Под Новосибирском вновь произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения был в Искитимском районе

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Эпицентр землетрясения располагается совсем недалеко от Искитима

Эпицентр землетрясения располагается совсем недалеко от Искитима

Землетрясение магнитудой 3,1 произошло вечером 17 января в Новосибирской области, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 22:16 — эпицентр находился недалеко от села Легостаево Искитимского района, примерно в 50 километрах от Новосибирска. Интенсивность толчков в эпицентре составила 3,5 балла.

Интенсивность толчков в эпицентре составила 3,5 балла

Интенсивность толчков в эпицентре составила 3,5 балла

В конце октября в Искитимском районе произошло рекордное землетрясение магнитудой 4,5. Одной из возможных причин участившихся землетрясений в этом месте учёные назвали интенсивную добычу угля — там работают сразу несколько крупных угольных разрезов. 

Корреспонденты НГС побывали в деревне рядом с разрезами, которую регулярно трясёт — её жители уже привыкли, что их дома часто ходят ходуном.

Вы тоже почувствовали землетрясение? Свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram на номер 8 923 157–00–00, либо напишите на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

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землетрясениеИскитимский район
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КОММЕНТАРИИ (30)

пенсионерка
18 янв 2020 в 16:08

В моей хрущевке трясло стол и стул, на котором я сидела. Еще удивилась. А оно вон, что оказывается.

Фото пользователя
18 янв 2020 в 16:43

Тотожи у мя со фчира башка трескалася, опеть наши вояки чо-то испытуют...задрали, борцуны уссатые....😐

бабушка
18 янв 2020 в 16:09

Почувствовала. Такие приятные ощущения, вспомнила как муж мне землетрясения устраивал. Понравилось.