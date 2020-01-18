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Происшествия У самолета загорелся двигатель Подробности

Следователи начали проверку после возгорания двигателя самолёта в Толмачёво

Топливо воспламенилось при запуске двигателя — следователи выясняют обстоятельства происшествия

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Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о начале проверки после возгорания двигателя самолёта S7 Airlines в Толмачёво.

— Предварительно следователями установлено, что 18 января 2020 года около 01 часов 30 минут местного времени на стоянке в аэропорту Толмачево города Новосибирска при попытке запуска силовой установки самолета А320N рейса SBI 5783 Толмачево —  Камрань произошло воспламенение скопившегося авиационного топлива в выхлопной системе данной установки, после чего сработали датчики превышения температуры выхлопных газов. Согласно инструкции экипажем приведена в действие система пожаротушения силовой установки. Командир воздушного судна принял решение об отмене полета, — рассказали следователи.

По информации следователей, на борту самолета находилось 180 пассажиров и 5 членов экипажа — пассажиров эвакуировали в штатном режиме. Никто не пострадал, воздушное судно не повреждено.

Как ранее рассказали представители S7 Airlines, пассажиры уже вылетели в Камрань резервным бортом.

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S7 Airlinesаэропорт ТолмачёвоСК РФ
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КОММЕНТАРИИ (13)

бабулька
18 янв 2020 в 15:43

Мы жаждем подробностей.

пенсионерка
18 янв 2020 в 15:43

Хорошо, а мы - комментаторы нгс, внимательно следим за ходом расследования.

Гость
18 янв 2020 в 15:52

иностранные самолёты то падают то двигатели горят