Следователи начали проверку после возгорания двигателя самолёта в Толмачёво

— Предварительно следователями установлено, что 18 января 2020 года около 01 часов 30 минут местного времени на стоянке в аэропорту Толмачево города Новосибирска при попытке запуска силовой установки самолета А320N рейса SBI 5783 Толмачево — Камрань произошло воспламенение скопившегося авиационного топлива в выхлопной системе данной установки, после чего сработали датчики превышения температуры выхлопных газов. Согласно инструкции экипажем приведена в действие система пожаротушения силовой установки. Командир воздушного судна принял решение об отмене полета, — рассказали следователи.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о начале проверки после возгорания двигателя самолёта S7 Airlines в Толмачёво.

По информации следователей, на борту самолета находилось 180 пассажиров и 5 членов экипажа — пассажиров эвакуировали в штатном режиме. Никто не пострадал, воздушное судно не повреждено.

Как ранее рассказали представители S7 Airlines, пассажиры уже вылетели в Камрань резервным бортом.