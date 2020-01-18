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Происшествия У самолета загорелся двигатель Подробности

Авиакомпания S7 Airlines рассказала подробности возгорания двигателя самолёта Новосибирск — Камрань

Пассажиры улетели во Вьетнам резервным бортом

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Рейс Новосибирск&nbsp;— Камрань вылетел только в 12:30 в субботу, 18 января

Рейс Новосибирск — Камрань вылетел только в 12:30 в субботу, 18 января

Авиакомпания S7 Airlines прокомментировала возгорание двигателя самолёта Новосибирск — Камрань. В ночь на 18 января в аэропорту Толмачёво при запуске загорелся двигатель самолёта S7.

— На точке запуска у взлетно-посадочной полосы при выполнении запуска экипаж рейса S7 5783 Новосибирск — Камрань зафиксировал возгорание одного из двигателей. Экипаж активировал систему пожаротушения, самолет вернулся на место стоянки. Для выполнения рейса был предоставлен резервный борт. В настоящее время воздушное судно проходит оперативное техническое обслуживание, — ответила пресс-секретарь группы компаний S7 Надежда Хаитова.

Также в авиакомпании отметили, что предоставили клиентами напитки, горячее питание, большинство пассажиров разместили в гостинице, некоторые предпочли уехать домой и вернуться к актуальному времени вылета.

Рейс до Вьетнама вылетел из Толмачёво после 12 с половиной часов задержки. Наутро после происшествия НГС поговорил с пассажирами, которые ждали вылета, — они рассказали, как вспыхнул двигатель.

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S7 AirlinesТолмачёвоЗадержка рейса
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КОММЕНТАРИИ (9)

бабушка
18 янв 2020 в 14:58

Штатная ситуация поэтому нам не интересно. Давайте лучше подробности про случай на Родниках. Есть подробности?

пенсионерка
18 янв 2020 в 14:58

Кому нужны эти подробности? все-равно не у всех есть деньги на авиабилет. Это же не Союз, где даже я будучи студенткой могла хоть каждый день летать на стипендию.

18 янв 2020 в 15:29

Главное в этом деле организовать для пассажиров напитки. Желательно горячительные. Иначе дальше лететь страшно будет.