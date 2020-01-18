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На Гусинобродском тракте столкнулись три авто — движение по дороге остановилось

Участники аварии преградили дорогу — другие автомобили с трудом могут проехать

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Сейчас на месте ДТП уже скопилась пробка

Сейчас на месте ДТП уже скопилась пробка

Три легковых автомобиля столкнулись на Гусинобродском тракте. Из-за аварии движение по дороге сильно затруднено — на видео, которое опубликовали в группе «АСТ-54», видно, что автомобили практически полностью преградили движение.

На видео заметно, что от удара у одного из автомобилей снесло бампер. 

По данным сервиса «Яндекс. Карты», ДТП произошло в 12:44.

В конце этой недели в Новосибирске произошло сразу несколько крупных аварий — вчера во время сильной метели на коченёвской трассе столкнулись более 10 автомобилей.

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ГБШДТП
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КОММЕНТАРИИ (5)

пенсионерка
18 янв 2020 в 13:59

Каждый день аварии, но все-равно автомобилисты никак не хотят отказываться от автомобилей в пользу ОТ, подвергая не только свою жизнь, но и жизнь других людей риску.

Гость
18 янв 2020 в 14:08

Не три авто, а 3 автоведра.
От автовёдер одни беды.

пенсионерка
18 янв 2020 в 14:00

Почему у вас пена изо рта, когда вы мне доказываете про комфорт автомобиля? Автомобиль - источник повышенной опасности. ОТ - это модно, современно, экологично, финансово выгодно.