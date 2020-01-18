Три легковых автомобиля столкнулись на Гусинобродском тракте. Из-за аварии движение по дороге сильно затруднено — на видео, которое опубликовали в группе «АСТ-54», видно, что автомобили практически полностью преградили движение.
На видео заметно, что от удара у одного из автомобилей снесло бампер.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», ДТП произошло в 12:44.
В конце этой недели в Новосибирске произошло сразу несколько крупных аварий — вчера во время сильной метели на коченёвской трассе столкнулись более 10 автомобилей.