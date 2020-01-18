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Снег упал с крыши на автомобиль новосибирца — лобовое стекло пошло трещинами

Владелец авто написал заявление в полицию на управляющую компанию

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Груда снега упала с высоты 10 этажа

Груда снега упала с высоты 10 этажа

Снег с крыши жилого дома упал на автомобиль новосибирца и разбил лобовое стекло — инцидент произошёл в пятницу, 17 января, около 10:45 утра по адресу 1-й переулок Римского-Корсакова, 5.

— Подъехал к воротам дома. На месте я простоял не больше 10 секунд, начал сдавать назад, чтобы выехать — и с крыши дома с высоты 10 этажа на машину упал большой кусок снега. Лобовое стекло разбилось, после я вызвал наряд полиции и написал заявление, — рассказал Халид И. Фотография заявления есть в распоряжении редакции НГС.

В марте прошлого года три новосибирца пострадали от упавшего с крыш снега — во всех случаях снег падал с торговых центров. 

Последние дни в Новосибирске шли сильные снегопады. Вчера из-за сильной метели ограничили движение пассажирских автобусов на трассах Северный обход Новосибирска, Р-255 «Сибирь» от Новосибирска до Кемерово и Р-256 «Чуйский тракт» в границах Новосибирской области. 

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снег с крыши упал на машиныснегопад
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КОММЕНТАРИИ (9)

гость
18 янв 2020 в 14:38

Минус один пруль. Впрочем, не жалко. Нечего было где попало ведро бросать.

пенсионерка
18 янв 2020 в 14:38

Не вижу ничего страшного, ведь автомобили надо парковать не около жилых домов, а в специально оборудованных для этого местах. например, в гаражах.

Фото пользователя
18 янв 2020 в 14:37

каждая новость удивляет своей оригинальностью и неповторимостью.
эх, где былые времена и интересные новости с достойными точками зрением в комментариях.
печаль.