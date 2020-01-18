Снег с крыши жилого дома упал на автомобиль новосибирца и разбил лобовое стекло — инцидент произошёл в пятницу, 17 января, около 10:45 утра по адресу 1-й переулок Римского-Корсакова, 5.



— Подъехал к воротам дома. На месте я простоял не больше 10 секунд, начал сдавать назад, чтобы выехать — и с крыши дома с высоты 10 этажа на машину упал большой кусок снега. Лобовое стекло разбилось, после я вызвал наряд полиции и написал заявление, — рассказал Халид И. Фотография заявления есть в распоряжении редакции НГС.

