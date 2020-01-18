В Толмачёво загорелся двигатель самолёта — в сети появилось видео

Этим утром, 18 января, в двигателе самолёта Новосибирск — Камрань (Вьетнам) перед вылетом воспламенилось топливо, сообщает ТАСС. По данным агенства, из самолёта эвакуировали 180 пассажиров, никто из них не пострадал.



Сейчас, по данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, вылет рейса во Вьетнам отложен до 12:00 местному времени. Всё, что известно про инцидент, публикуем в этой онлайн-трансляции.



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