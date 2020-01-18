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В Толмачёво загорелся двигатель самолёта — в сети появилось видео

При запуске двигателя произошло возгорание — пассажиров срочно эвакуировали

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Самолет не успел взлететь

Самолет не успел взлететь

Этим утром, 18 января, в двигателе самолёта Новосибирск — Камрань (Вьетнам) перед вылетом воспламенилось топливо, сообщает ТАСС. По данным агенства, из самолёта эвакуировали 180 пассажиров, никто из них не пострадал.

Сейчас, по данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, вылет рейса во Вьетнам отложен до 12:00 местному времени. Всё, что известно про инцидент, публикуем в этой онлайн-трансляции.

Вы были на борту этого самолета? Или в момент эвакуации пассажиров находились в аэропорту? Свяжитес с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram на номер 8 923 157–00–00, либо напишите на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Дарья Винокурова

Пассажиры выложили видео из салона самолёта — там видно, как горит двигатель.

Дарья Винокурова

Рейсы Новосибирск — Камрань выполняет авиакомпания S7 Airlines.  По расписанию самолёт должен был вылететь из Толмачёво в 00:05 в субботу, 18 января.

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Толмачёво
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КОММЕНТАРИИ (39)

Гость
18 янв 2020 в 11:08

Какая авиакомпания? Кто готовил самолёт к вылету? Кто дал разрешение на вылет? Кто отвечает за исправность? Кого арестовали за попытку убийства 180 пассажиров и экипажа?

18 янв 2020 в 11:07

Очевидцев просят связаться и рассказать, что бы троли опошлили и поиздевались, отключайте комментарии к таким обращениям

Фото пользователя
18 янв 2020 в 11:16

Вовремя заметили, эвакуировали.... ничего страшного не произошло.

Перестаем ныть.