В Толмачёво загорелся двигатель самолёта — в сети появилось видео

Пассажиры выложили видео из салона самолёта — там видно, как горит двигатель.
Рейсы Новосибирск — Камрань выполняет авиакомпания S7 Airlines. По расписанию самолёт должен был вылететь из Толмачёво в 00:05 в субботу, 18 января.
При запуске двигателя произошло возгорание — пассажиров срочно эвакуировали
Этим утром, 18 января, в двигателе самолёта Новосибирск — Камрань (Вьетнам) перед вылетом воспламенилось топливо, сообщает ТАСС. По данным агенства, из самолёта эвакуировали 180 пассажиров, никто из них не пострадал.
Сейчас, по данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, вылет рейса во Вьетнам отложен до 12:00 местному времени. Всё, что известно про инцидент, публикуем в этой онлайн-трансляции.
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Пассажиры выложили видео из салона самолёта — там видно, как горит двигатель.
Рейсы Новосибирск — Камрань выполняет авиакомпания S7 Airlines. По расписанию самолёт должен был вылететь из Толмачёво в 00:05 в субботу, 18 января.
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Какая авиакомпания? Кто готовил самолёт к вылету? Кто дал разрешение на вылет? Кто отвечает за исправность? Кого арестовали за попытку убийства 180 пассажиров и экипажа?
Очевидцев просят связаться и рассказать, что бы троли опошлили и поиздевались, отключайте комментарии к таким обращениям
Вовремя заметили, эвакуировали.... ничего страшного не произошло.
Перестаем ныть.