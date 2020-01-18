Почему нынче аномально тёплая зима — объясняют синоптики из Новосибирска

— Виновником такого аномального тепла является бурный перенос воздушных масс из районов Атлантики, Северной Атлантики и прилегающих морских районов — например, Баренцева моря. К нам поступают тёплые и влажные массы. 16 января температура по Западной Сибири была на 10–12 градусов выше нормы, — рассказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Январь в Новосибирске — да и почти во всей стране — оказался намного теплее климатической нормы. В Новосибирском гидрометцентре объяснили, почему сейчас в городе тепло и снежно.

Он также отметил, что тёплые зимы чередуются с очень холодными. Тёплыми были зимы 2013, 2015 и 2016 годов, а холодными — зима 2012 года и февраль 2019 года.

— Бывают аномально холодные годы, когда Атлантика «не работает» — доминируют арктические процессы: вторжение арктических масс воздуха из районов Таймыра, Карского моря, Эвенкии, Якутии. В такие годы у нас бывают жуткие морозы до –40 и –50 градусов. Наука сейчас не может дать ответ, почему в этом году влияют больше одни процессы, а в другой год — иные процессы. Есть факторы космические, есть факторы Эль-Ниньо, Ла-Нинья (колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. — Прим. ред.), циркуляция вод в Мировом океане, — пояснил Ренад Ягудин.

Однако атлантическое тепло и снегопады не задержатся надолго в Сибири — с 19 по 21 января ожидается похолодание.