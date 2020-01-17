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Политика Правительство ушло в отставку

Премьер-министр Мишустин назначил нового главу ФНС (и он красавчик)

Дмитрий Егоров был его заместителем

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Даниил Егоров работает в налоговых структурах с 2001 года

Даниил Егоров работает в налоговых структурах с 2001 года

Новый председатель правительства Михаил Мишустин сегодня принял первое кадровое решение в новой должности. Он назначил на должность руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова. Егоров долгое время был заместителем Мишустина на посту главы ФНС.

Даниил Вячеславович Егоров 

Родился в 1975 году в Москве. 

Окончил Московский Российский университет дружбы народов по специальности «юриспруденция»

2000–2001 гг. — член комиссии Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам.

2001–2001 гг. — юрисконсультант, начальник юридического отдела ЗАО «Энеко».

2001–2003 гг. — специалист 1 категории, консультант отдела обеспечения деятельности руководства Управления МНС России по г. Москве.

2003–2005 гг. — начальник отдела информационного обеспечения, электронного ввода данных и камеральных проверок, затем начальник отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции МНС России № 44 по г. Москве.

2005–2009 гг. — начальник отдела камеральных проверок, начальник отдела выездных проверок № 2 Межрайонной инспекции ФНС России № 50 по г. Москве.

2009–2010 гг. — заместитель начальника отдела контрольной работы Управления ФНС России по г. Москве.

2010–2011 гг. — начальник отдела рассмотрения споров с физическими лицами, начальник отдела рассмотрения споров с крупнейшими налогоплательщиками, заместителя начальника Управления и начальника Управления досудебного аудита Федеральной налоговой службы.

Сам Мишустин занял должность председателя правительства 16 января. Вчера президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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КОММЕНТАРИИ (34)

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17 янв 2020 в 21:44

Понеслось -продвижение своих в кресла вседозволенности.

17 янв 2020 в 21:52

Нате вам кудрявого !

Непонятливая Я
17 янв 2020 в 21:52

Может быть реально начнут налоги собирать, а не только подсчитывать то, что принесли. В стране каждый пятый зарплату получает по серой или чёрной схеме, а у налоговиков всё хорошо.