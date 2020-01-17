Премьер-министр Мишустин назначил нового главу ФНС (и он красавчик)

Новый председатель правительства Михаил Мишустин сегодня принял первое кадровое решение в новой должности. Он назначил на должность руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова. Егоров долгое время был заместителем Мишустина на посту главы ФНС.
Даниил Вячеславович Егоров
Родился в 1975 году в Москве.
Окончил Московский Российский университет дружбы народов по специальности «юриспруденция»
2000–2001 гг. — член комиссии Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам.
2001–2001 гг. — юрисконсультант, начальник юридического отдела ЗАО «Энеко».
2001–2003 гг. — специалист 1 категории, консультант отдела обеспечения деятельности руководства Управления МНС России по г. Москве.
2003–2005 гг. — начальник отдела информационного обеспечения, электронного ввода данных и камеральных проверок, затем начальник отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции МНС России № 44 по г. Москве.
2005–2009 гг. — начальник отдела камеральных проверок, начальник отдела выездных проверок № 2 Межрайонной инспекции ФНС России № 50 по г. Москве.
2009–2010 гг. — заместитель начальника отдела контрольной работы Управления ФНС России по г. Москве.
2010–2011 гг. — начальник отдела рассмотрения споров с физическими лицами, начальник отдела рассмотрения споров с крупнейшими налогоплательщиками, заместителя начальника Управления и начальника Управления досудебного аудита Федеральной налоговой службы.
Сам Мишустин занял должность председателя правительства 16 января. Вчера президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.