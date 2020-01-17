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Происшествия

Водитель Toyota Opa сбил подростка в Октябрьском районе

Мальчик шел не по пешеходному переходу. По предварительным данным, у него перелом позвоночника

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Пострадавшего пешехода увезли в НИИТО

Пострадавшего пешехода увезли в НИИТО

Сегодня, 17 января, на улице Нижегородской, 30 в 16:00 водитель Toyota Opa 1992 года рождения совершил наезд на пятнадцатилетнего мальчика. Подросток переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Сообщение о ДТП пришло диспетчеру 112 в 16:01, а через две минуты пострадавшему вызвали скорую.

— В результате ДТП пятнадцатилетний мальчик, предварительно, с переломом позвоночника доставлен в НИИТО, — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Накануне вечером водитель Honda Accord сбила 82-летнюю пенсионерку. Женщину с переломом позвоночника увезли в больницу.

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ДТПНаезд на пешехода
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КОММЕНТАРИИ (8)

пенсионерка
17 янв 2020 в 21:25

Развлекайтесь пока, а я пошла чай пить. С краюшкой хлеба.

пенсионерка
17 янв 2020 в 21:23

Оплачивать лечение должен водитель + компенсировать моральный вред.

Фото пользователя
17 янв 2020 в 21:25

Октябряццкий раён!!! Нипрошло и пары дней, как маргаза опеть отличилася!!!!😎