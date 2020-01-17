Водитель Toyota Opa сбил подростка в Октябрьском районе

Сегодня, 17 января, на улице Нижегородской, 30 в 16:00 водитель Toyota Opa 1992 года рождения совершил наезд на пятнадцатилетнего мальчика. Подросток переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.
Сообщение о ДТП пришло диспетчеру 112 в 16:01, а через две минуты пострадавшему вызвали скорую.
— В результате ДТП пятнадцатилетний мальчик, предварительно, с переломом позвоночника доставлен в НИИТО, — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Накануне вечером водитель Honda Accord сбила 82-летнюю пенсионерку. Женщину с переломом позвоночника увезли в больницу.