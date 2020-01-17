Крещение-2020: власти изменили время работы городских купелей

В этом году в городе будет семь мест для купаний

В пятницу, 17 января, власти Новосибирска сообщили о смене режима работы некоторых купелей в городе.

По предварительной информации, в Октябрьском районе жители смогут искупаться в протоке реки Обь, недалеко от Бугринского моста. Новосибирцы смогут посетить эту купель с 10:00 вплоть до 24:00.



Увеличилось время работы купели в Калининском районе на озере Спартак (ул. Красных Зорь, 3). Теперь жители города могут окунуться в нее с 10 до 24 часов.

Также в Затоне время открытия переместили на час позднее — посетить купель все желающие смогут с 10 часов утра до 24:00.