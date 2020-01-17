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Крещение-2020: власти изменили время работы городских купелей

Показываем на карте, когда жители города смогут их посетить

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В этом году в городе будет семь мест для купаний

В этом году в городе будет семь мест для купаний

В пятницу, 17 января, власти Новосибирска сообщили о смене режима работы некоторых купелей в городе. 

По предварительной информации, в Октябрьском районе жители смогут искупаться в протоке реки Обь, недалеко от Бугринского моста. Новосибирцы смогут посетить эту купель с 10:00 вплоть до 24:00. 

Увеличилось время работы купели в Калининском районе на озере Спартак (ул. Красных Зорь, 3). Теперь жители города могут окунуться в нее с 10 до 24 часов.

Также в Затоне время открытия переместили на час позднее — посетить купель все желающие смогут с 10 часов утра до 24:00.

По предварительной информации, время работы остальных купелей остается без изменений.

Теперь в Октябрьском районе купель будет недалеко от Бугринского моста&nbsp;

Теперь в Октябрьском районе купель будет недалеко от Бугринского моста 

Спасатели МЧС рассказали, где искупаться точно не получится. Сотрудники Центра ГИМС МЧС России отменили размещение купелей на пляже «Бумеранг» рядом с ПКиО «У моря Обского», а также на единственной заявленной купели в Бердске.

В ночь с 18 на 19 января и днём 19 января НГС будет вести онлайн с крещенских купаний. Если вы будете принимать в них участие или придёте на них посмотреть, присылайте нам фото или видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

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купеликрещенские купели
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КОММЕНТАРИИ (1)

cerb
17 янв 2020 в 21:00

на фото:
момент рождения нового атеиста..