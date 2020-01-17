«Девочка была — прелесть». Жители многоэтажки на Родниках — про семью, где мать задушила 9-летнюю дочь

Женщина выпала из окна подъезда Фото: Дмитрий Северов

Трагедия на Родниках потрясла многих: 16 января из окна многоэтажки по улице Мясниковой, 8/1 выпала женщина, позже силовики нашли в квартире её мертвую дочь — 9-летнюю девочку задушили. На следующий день, 17 января, следователи возбудили уголовное дело. По их версии, 29-летняя мать сначала убила собственного ребенка, после чего выпала из окна восьмого этажа. Женщина получила серьезные травмы, но осталась жива, — сейчас она находится под наблюдением медиков, её здоровью ничего не угрожает. НГС побывал на месте происшествия, чтобы разобраться, какие события могли привести к такому страшному финалу.

Весь подъезд в крови Квартира, где жила семья, находится на 6-м этаже — сейчас она опечатана. После убийства дочери женщина, предположительно, выбежала в подъезд. Соседи утверждают, что она выпала из подъездного окна, расположенного между 7-м и 8-м этажами. На подоконнике — кровавые следы, часть снежного покрова отсутствует.

То самое окно. После случившегося его плотно закрыли Фото: Дмитрий Северов

В крови буквально весь подъезд — от лестниц до стены за трубой мусоропровода, на которой отпечатались кровавые ладони. Складывается впечатление, что женщина бросалась на стены или пряталась в этом месте от соседей. Следы ведут с 6-го по 9-й этаж, где доступ к чердаку ограничен решётками. Соседи предполагают, что она хотела забраться на крышу дома, а когда не удалось — залезла на подъездный подоконник. Около полудня женщину в тяжелом состоянии нашли под окнами дома. Она была в сознании, но будто бредила. На теле практически не было одежды.

Местный дворник рассказывает, что женщина упала на козырёк. Оттуда по влажному снегу она соскользнула вниз, ударилась о ступеньку и оказалась на льду перед подъездом. Козырек, скорее всего, и спас ей жизнь Фото: Дмитрий Северов

— Рядом с ней были разбросаны шпильки для волос... Где-то рядом ещё валялся шлёпанец. Она лежала на земле, ничего не говорила, только стонала, — вспоминает дворник.

Сосед-пенсионер, который возвращался домой примерно в первом часу дня, увидел соседку уже лежащей на снегу. Рядом с ней стоял полицейский. — Подумал сначала, что она пьяная. В крови вся, полуголая, до самых плавок ноги голые, лежит, ворочается. По-моему, в сознании была. Стонала, полицейский её успокаивал. Я услышал, что за ней уже едет машина. Подумал, что пока поднимусь к себе на этаж, пока найду, чем её накрыть, — уже машина подойдёт, будет бесполезно. Потом приехала скорая, один полицейский пошёл в дом. А мы с другим полицейским остались. Скорая приехала, начали её укутывать, класть на носилки, в машину... Второй полицейский попросил меня открыть подъездную дверь, и мы уже вместе с ним пошли в дом. Подошли к лифту, лифт спускался с седьмого этажа, из него вышел его коллега, я спросил у него: «Нашёл что-то?». Он: «Ничего не нашёл». И они пошли на улицу, а я в дом, — рассказывает пенсионер.

На самом деле полицейские нашли в квартире, где жила женщина, тело её девятилетней дочери. Девочка была задушена.

Как соседи характеризуют семью Семья, говорят местные жители, была обычной. Отец вроде бы военный. Мать (та, которая и выпала из окна) — домохозяйка. По-крайней мере она редко выходила из дома. Чаще всего соседи видели дочку — девочка, вспоминают они, постоянно ходила с тяжелыми сумками, носила продукты из магазина. Пару раз её видели в магазине с отцом — некоторые соседи почему-то запомнили, как он покупал фрукты. Про мать говорят разное. Кто-то предполагает, что она болела. Кто-то говорит, что она была нормальным адекватным человеком. — Она вообще никогда не выходила, — утверждает одна из соседок. В тот день, по её словам, всё было тихо — ни криков, ни скандалов. — И как ей дочь получилось тихо зарезать? — недоумевает жительница подъезда. На самом деле, как указано в пресс-релизе Следственного комитета, девочка была задушена. Но из-за обилия крови в подъезде соседи предположили, что её зарезали. Это не так. — Мы с мужем были всё утро дома, и примерно в 12:10 — грохот. Муж выглядывает с балкона, говорит: «Там человек». Я выглядываю, вижу — девушка, вся в крови. Мне на работу надо было, вышла, полиция спрашивает: «Вы её знаете?». Я стояла рядом, задавала ей вопросы. Она была живая, на вопросы не отвечала, не в себе как будто была. Я её спрашивала: «Вас били?». Полицейский сказал, что она ни на один вопрос не отвечает. Я сама медик, заметила, что ногами и руками она шевелила — значит, позвоночник не повреждён. Говорит: «Помогите, спасите, холодно, я рук-ног не чувствую». Скорее всего, это просто от холода. И руки, и ноги у неё двигались. Она и поворачиваться могла, и ноги поправлять. На ней была короткая футболочка, вся в крови. И порез на шее, маленький, миллиметров восемь длиной.