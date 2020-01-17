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Криминал Мать задушила 9-летнюю дочь

«Девочка была — прелесть». Жители многоэтажки на Родниках — про семью, где мать задушила 9-летнюю дочь

Они рассказывают, что семья была благополучной. Папа — военный. Мама, предположительно, домохозяйка

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Женщина выпала из окна подъезда

Женщина выпала из окна подъезда

Трагедия на Родниках потрясла многих: 16 января из окна многоэтажки по улице Мясниковой, 8/1 выпала женщина, позже силовики нашли в квартире её мертвую дочь — 9-летнюю девочку задушили. На следующий день, 17 января, следователи возбудили уголовное дело. По их версии, 29-летняя мать сначала убила собственного ребенка, после чего выпала из окна восьмого этажа. Женщина получила серьезные травмы, но осталась жива, — сейчас она находится под наблюдением медиков, её здоровью ничего не угрожает. НГС побывал на месте происшествия, чтобы разобраться, какие события могли привести к такому страшному финалу.

Весь подъезд в крови

Квартира, где жила семья, находится на 6-м этаже — сейчас она опечатана. После убийства дочери женщина, предположительно, выбежала в подъезд. Соседи утверждают, что она выпала из подъездного окна, расположенного между 7-м и 8-м этажами. На подоконнике — кровавые следы, часть снежного покрова отсутствует.

То самое окно. После случившегося его плотно закрыли

То самое окно. После случившегося его плотно закрыли

В крови буквально весь подъезд — от лестниц до стены за трубой мусоропровода, на которой отпечатались кровавые ладони. Складывается впечатление, что женщина бросалась на стены или пряталась в этом месте от соседей.

Следы ведут с 6-го по 9-й этаж, где доступ к чердаку ограничен решётками. Соседи предполагают, что она хотела забраться на крышу дома, а когда не удалось — залезла на подъездный подоконник.

Около полудня женщину в тяжелом состоянии нашли под окнами дома. Она была в сознании, но будто бредила. На теле практически не было одежды.

Местный дворник рассказывает, что женщина упала на козырёк. Оттуда по влажному снегу она соскользнула вниз, ударилась о ступеньку и оказалась на льду перед подъездом. Козырек, скорее всего, и спас ей жизнь

Местный дворник рассказывает, что женщина упала на козырёк. Оттуда по влажному снегу она соскользнула вниз, ударилась о ступеньку и оказалась на льду перед подъездом. Козырек, скорее всего, и спас ей жизнь

— Рядом с ней были разбросаны шпильки для волос... Где-то рядом ещё валялся шлёпанец. Она лежала на земле, ничего не говорила, только стонала, — вспоминает дворник.

Сосед-пенсионер, который возвращался домой примерно в первом часу дня, увидел соседку уже лежащей на снегу. Рядом с ней стоял полицейский. 

— Подумал сначала, что она пьяная. В крови вся, полуголая, до самых плавок ноги голые, лежит, ворочается. По-моему, в сознании была. Стонала, полицейский её успокаивал. Я услышал, что за ней уже едет машина. Подумал, что пока поднимусь к себе на этаж, пока найду, чем её накрыть, — уже машина подойдёт, будет бесполезно. Потом приехала скорая, один полицейский пошёл в дом. А мы с другим полицейским остались. Скорая приехала, начали её укутывать, класть на носилки, в машину... Второй полицейский попросил меня открыть подъездную дверь, и мы уже вместе с ним пошли в дом. Подошли к лифту, лифт спускался с седьмого этажа, из него вышел его коллега, я спросил у него: «Нашёл что-то?». Он: «Ничего не нашёл». И они пошли на улицу, а я в дом, — рассказывает пенсионер.

На самом деле полицейские нашли в квартире, где жила женщина, тело её девятилетней дочери. Девочка была задушена.

Как соседи характеризуют семью

Семья, говорят местные жители, была обычной. Отец вроде бы военный. Мать (та, которая и выпала из окна) — домохозяйка. По-крайней мере она редко выходила из дома. Чаще всего соседи видели дочку — девочка, вспоминают они, постоянно ходила с тяжелыми сумками, носила продукты из магазина. Пару раз её видели в магазине с отцом — некоторые соседи почему-то запомнили, как он покупал фрукты.

Про мать говорят разное. Кто-то предполагает, что она болела. Кто-то говорит, что она была нормальным адекватным человеком.

— Она вообще никогда не выходила, — утверждает одна из соседок.

В тот день, по её словам, всё было тихо — ни криков, ни скандалов.

— И как ей дочь получилось тихо зарезать? — недоумевает жительница подъезда. 

На самом деле, как указано в пресс-релизе Следственного комитета, девочка была задушена. Но из-за обилия крови в подъезде соседи предположили, что её зарезали. Это не так.

— Мы с мужем были всё утро дома, и примерно в 12:10 — грохот. Муж выглядывает с балкона, говорит: «Там человек». Я выглядываю, вижу — девушка, вся в крови. Мне на работу надо было, вышла, полиция спрашивает: «Вы её знаете?». Я стояла рядом, задавала ей вопросы. Она была живая, на вопросы не отвечала, не в себе как будто была. Я её спрашивала: «Вас били?». Полицейский сказал, что она ни на один вопрос не отвечает. Я сама медик, заметила, что ногами и руками она шевелила — значит, позвоночник не повреждён. Говорит: «Помогите, спасите, холодно, я рук-ног не чувствую». Скорее всего, это просто от холода. И руки, и ноги у неё двигались. Она и поворачиваться могла, и ноги поправлять. На ней была короткая футболочка, вся в крови. И порез на шее, маленький, миллиметров восемь длиной.

Еще одна соседка в разговоре с журналистом заметила: «В плане дочери она адекватная была».

«Девочка была — прелесть»

Про погибшую девочку тут говорят с трудом — трудно.

— Она была дружелюбная со всеми. С мамой её я тоже здоровался, нормальная семья, благополучная. Когда вчера всё случилось, я был в школе, а когда пришёл со школы, то увидел только кровавые следы на лестнице, — рассказывает подросток, который живет в этом же подъезде.

Одна из пенсионерок, вышедшая из дома в 16:00, застала момент, когда тело девочки выносили из подъезда.

— Тут много солдат было, скорая уже уехала. Катафалк был, полицейские. Я вышла, спрашиваю: «Что случилось?». Люди стоят, ничего не знают. Видела, что мешок чёрный целлофановый вынесли, в катафалк положили, уехали. Девочку я раньше видела... Хорошая девочка, прелесть, всегда здоровалась со мной, улыбалась... И всегда сумки таскала. А я говорю: «Ты что сумки таскаешь?». Так девочку жалко... 

Вам известны важные подробности о случившейся трагедии? Свяжитесь с дежурным журналистом через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

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выпала из окнаубийство ребёнка
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КОММЕНТАРИИ (21)

Гость
17 янв 2020 в 20:29

Слово домохозяйка сейчас употреблять не стоит, поскольку всю домашнюю работу за женщину выполняет техника. Прошли те времена, когда вручную на реке стирали и готовили на костре.
Поэтому давайте употреблять более правильное слово - безработная. Как известно, от безделья все проблемы.

Да ладно?!
17 янв 2020 в 20:38

Может хватить смаковать эту тему, второй день уже.

Гость
17 янв 2020 в 20:33

Нормальные люди забеременеть и родить не могут, берут кредиты на ЭКО, а психи, отморозки, гастарбайтеры и маргиналы плодятся! Что ждёт Россию?