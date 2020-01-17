Мужчина умер посреди улицы на Затулинке: его пытались спасти очевидцы

Сегодня днём, 17 января, в Новосибирске на Затулинке мужчина упал посреди улицы — его пытались спасти прохожие, но он умер.

Инцидент случился на улице Зорге.

На видео с места происшествия, опубликованного в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», видно, что рядом с погибшим собралось несколько людей. Также в группе сообщалось, что очевидцы пытались сделать ему непрямой массаж сердца, но это не помогло — приехавшая скорая зафиксировала смерть.

— Сообщение поступало, но, предположительно, криминального характера в его смерти нет — это предварительная информация, дальше всё будет установлено в ходе проверки, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

