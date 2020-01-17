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Происшествия

Мужчина умер посреди улицы на Затулинке: его пытались спасти очевидцы

Прохожие принялись оказывать медицинскую помощь упавшему

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Прохожие пытались спасти мужчину&nbsp;

Прохожие пытались спасти мужчину 

Сегодня днём, 17 января, в Новосибирске на Затулинке мужчина упал посреди улицы — его пытались спасти прохожие, но он умер.

Инцидент случился на улице Зорге.

На видео с места происшествия, опубликованного в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», видно, что рядом с погибшим собралось несколько людей. Также в группе сообщалось, что очевидцы пытались сделать ему непрямой массаж сердца, но это не помогло — приехавшая скорая зафиксировала смерть. 

— Сообщение поступало, но, предположительно, криминального характера в его смерти нет — это предварительная информация, дальше всё будет установлено в ходе проверки, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Возраст погибшего также неизвестен.

В прошлом ноябре в в кафе до приезда скорой помощи умер 12-летний мальчик, его тоже пытались откачать очевидцы.

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КОММЕНТАРИИ (4)

пенсионерка
17 янв 2020 в 18:36

По фото скорее всего предпенсионер. Еще один не дожил...

пенсионерка
17 янв 2020 в 18:34

Надо с собой записку носить - фио и ник на нгс, чтобы потом узнали.

пенсионерка
17 янв 2020 в 18:34

Високосный год начался.