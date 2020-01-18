В здании бывшей женской гимназии в центре Новосибирска заработал бар. Но пока в нём не наливают

Пока бар работает для друзей и подписчиков в инстаграме Фото: Стас Соколов

В Новосибирске на первом этаже исторического особняка на Чаплыгина, 28 откроются несколько заведений. В полуоткрытом режиме уже работает бар, в котором пока не продают алкоголь.

Здание, где разместятся заведения, предположительно было построено в самом начале ХХ века новосибирским купцом Фёдором Маштаковым. В 1902 году здесь открылась первая в Новосибирске частная школа для девочек, которая в 1906 году была преобразована в женскую гимназию. После того как по соседству на месте демонтированного молокозавода выросли два корпуса жилого комплекса Milk House, в здании бывшей гимназии началась реставрация.



Ресторан и бар займут весь первый этаж здания Фото: Стас Соколлов

Как стало известно НГС, в историческом особняке заработают предприятия общественного питания — ресторан и небольшой бар. Проектом занимается сейчас известный новосибирский шеф-повар Руслан Коробов (в прошлом году он в партнерстве с предпринимателем Антоном Горестовым открыл свой первый собственный ресторан «Маргарита пьёт вино»).

Название и подробности концепции большого ресторана Коробов не раскрывает. По его словам, в этом помещении пока идёт ремонт. А вот небольшой гастробар под названием «Коробок» уже работает в полузакрытом режиме — для друзей и немногочисленных подписчиков аккаунта в «Инстаграме».

— Двери у нас пока закрыты на замок, но если позвонить по телефону в аккаунте, то можно забронировать стол и человеку откроют, — говорит Коробов.



Севиче из томатов в остром соусе за 250 рублей Фото: Стас Соколов

В меню (которое, меняется почти каждый день) в основном закуски, есть пара супов и шесть позиций горячего. Цены колеблются от 250 до 650 рублей за блюдо. Алкоголя в меню ещё нет в принципе, но Коробов говорит, что готовы пока пустить людей со своим вином.



Улица Чаплыгина считается частью тихого центра города. До недавнего времени здесь практически не было предприятий общепита, кроме кофейни «Кардамон», расположенной через дорогу от «Коробка». Сейчас, однако, здесь уже работают винный бар Le Pin, кофейня «Молоко» и лаунж-бар Del Mar, которые разместились в одном из корпусов ЖК Milk House.



Здание, в котором откроются бар и ресторан, построено до 1902 года Фото: Стас Соколов