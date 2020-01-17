17 января пятница
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 3/10
usd 61.57
eur 68.66
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 3/10
usd 61.57
eur 68.66

Все новости

Все новости
Криминал Банкротство «Люкс Тревел» Подробности

Подозреваемый по делу «Люкс Тревел» объяснил, куда дел деньги новосибирских туристов

Директор турфирмы дал показания в полиции

1 373
5 Обсудить

Поделиться

Такое объявление появилось после того, как один из офисов компании съехал из арендуемого помещения в торговом центре&nbsp;

Такое объявление появилось после того, как один из офисов компании съехал из арендуемого помещения в торговом центре 

Подозреваемый в деле «Люкс Тревела» объяснил, куда дел деньги обманутых новосибирских туристов.

— Допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого директор ООО «Люкс Тревел» дал показания, что полученные от клиентов денежные средства на приобретение туристических путёвок он направил на текущую деятельность предприятия. По указанному уголовному делу осуществляется предварительное следствие, — пояснил корреспонденту НГС начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Новосибирской области Сергей Щекотин.

Он добавил, что в настоящее время в одно производство соединены 26 уголовных дел по 35 фактам преступной деятельности представителя руководства ООО «Люкс Тревел», — по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ («мошенничество в крупном размере». — Прим. ред.).

На момент подготовки материала телефон директора был недоступен.

О том, что их обманули, многие новосибирские туристы поняли в конце сентября: они остались без отдыха и своих денег. Два офиса компании — на Гоголя, 15 и Ватутина, 107 — внезапно закрылись, компания перестала работать по франшизе PEGAS Touristik, но не все клиенты об этом знали.

В октябре 2019 года было известно о 18 уголовных делах в отношении «Люкс Тревел».

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

«Люкс Тревел»обманутые туристыуголовное делоследствие
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (5)

пенсионерка
17 янв 2020 в 21:33

пусть отдает деньги, не надо лепить отмазки.

Фото пользователя
17 янв 2020 в 21:59

Условно дадут.

17 янв 2020 в 21:57

Что-то я предысторию пропустила. Когда они такое чудо сотворили? А "текущая деятельность предприятия" - это, в переводе на общедоступный - бабло поделили.