Подозреваемый по делу «Люкс Тревел» объяснил, куда дел деньги новосибирских туристов

Такое объявление появилось после того, как один из офисов компании съехал из арендуемого помещения в торговом центре

— Допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого директор ООО «Люкс Тревел» дал показания, что полученные от клиентов денежные средства на приобретение туристических путёвок он направил на текущую деятельность предприятия. По указанному уголовному делу осуществляется предварительное следствие, — пояснил корреспонденту НГС начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Новосибирской области Сергей Щекотин.

Он добавил, что в настоящее время в одно производство соединены 26 уголовных дел по 35 фактам преступной деятельности представителя руководства ООО «Люкс Тревел», — по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ («мошенничество в крупном размере». — Прим. ред.).



На момент подготовки материала телефон директора был недоступен.

О том, что их обманули, многие новосибирские туристы поняли в конце сентября: они остались без отдыха и своих денег. Два офиса компании — на Гоголя, 15 и Ватутина, 107 — внезапно закрылись, компания перестала работать по франшизе PEGAS Touristik, но не все клиенты об этом знали.



В октябре 2019 года было известно о 18 уголовных делах в отношении «Люкс Тревел».