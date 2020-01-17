Три новосибирских трассы из-за метели закрыли для автобусов на пять часов

На трассах сейчас плохая видимость Фото: Ольга Бурлакова

Сегодня, 17 января с 17:00 предположительно до 22:00 будет ограничено движение пассажирских автобусов на трассах Северный обход Новосибирска, Р-255 «Сибирь» от Новосибирска до Кемерово и Р-256 «Чуйский тракт» в границах Новосибирской области. — Причина — снег, метель, ухудшение видимости, сильный боковой ветер. Рекомендуем автовладельцам по возможности отложить поездки по данным направлениям до улучшения метеоусловий. Специалисты ФКУ «Сибуправтодор» контролируют ситуацию на участках дорог и работу подрядных организаций. При изменении погодных условий возможна отмена ограничений в более ранний срок, — рассказали в управлении.

До этого днём автовокзал объявлял об отмене некоторых рейсов также из-за непогоды. А в пресс-службе губернатора и правительства сообщили, что для водителей, оказавшихся в трудной ситуации на областных автодорогах, в предстоящие выходные будут дежурить 30 передвижных пунктов обогрева. — Передвижные пункты обогрева (специализированные автомобили) готовы оказать техническую помощь на дороге. В них для водителей приготовлена теплая одежда, тепловые пушки, провода для прикуривания автомобиля, трос, инструменты. Людей могут доставить в теплое место — как правило, до ближайшего участка дорожных служб. При экстренной необходимости автомобиль с согласия водителя будет транспортирован в теплый бокс, а в случае помехи дорожному движению — до ближайшего примыкания к дороге, — добавили в пресс-службе. Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский отметил, что в ближайшие выходные дни прогнозируются неблагоприятные погодные условия (ограниченная видимость, порывистый ветер, гололёдные явления), в связи с чем дорожные службы переведены в режим повышенной готовности.