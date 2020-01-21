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Культура

«Спасибо Путину, вдохновил»: художник из Новосибирска нарисовал президента в образе аятоллы Хаменеи

Идея появилась после громкого послания Владимира Путина Федеральному собранию

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Эту картину художник Константин Ерёменко написал под впечатлением последних событий

Эту картину художник Константин Ерёменко написал под впечатлением последних событий

Новосибирский художник Константин Ерёменко нарисовал портрет президента России Владимира Путина в образе иранского аятоллы Али Хаменеи.

Великий аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи — иранский религиозный, духовный, государственный и политический деятель, второй Высший руководитель Ирана с 1989 года по настоящее время, президент Ирана.

— Спасибо Путину, вдохновил. Это даже не моя идея, это его идея — стать верховным лидером по сценарию Ирана, — объяснил Константин Ерёменко.

После завершения работы над картиной художник начал рисовать нового премьер-министра Михаила Мишустина в образе фарисея с картины Тициана «Динарий кесаря». Про Мишустина, говорит Ерёменко, он готов создать цикл из 12 картин по аналогии с 12 подвигами Геракла, потому что «Мишустин ниспослан нам свыше».

После завершения работы над картиной с Владимиром Путиным художник начал писать портрет нового премьер-министра Михаила Мишустина в образе фарисея

После завершения работы над картиной с Владимиром Путиным художник начал писать портрет нового премьер-министра Михаила Мишустина в образе фарисея

Художник уточнил, что картины, скорее всего, будут продаваться, как была продана другая его известная работа — портрет якутского шамана. Картину с шаманом Александром Габышевым в октябре 2019 года приобрёл за 23 тысячи рублей предприниматель из Академгородка. Позднее новый владелец портрета шамана объявил, что готов с ней расстаться за 2,5 миллиона рублей. А накануне Нового года Константин Ерёменко изготовил и выложил в интернет анимационное новогоднее поздравления якутского шамана на фоне Кремля и ёлок.

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Владимир ПутинКонстантин Ерёменко
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КОММЕНТАРИИ (17)

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21 янв 2020 в 20:40

Вдохновил..Дальше можно не читать..Эх,люди..

Электроник
21 янв 2020 в 20:43

Видимо, своих идей нет для творчества, раз черпает вдохновение из новостных лент

Вовчик1955
21 янв 2020 в 20:42

До здравствует Путин, Ураааа