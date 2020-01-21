«Спасибо Путину, вдохновил»: художник из Новосибирска нарисовал президента в образе аятоллы Хаменеи

Новосибирский художник Константин Ерёменко нарисовал портрет президента России Владимира Путина в образе иранского аятоллы Али Хаменеи.



Великий аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи — иранский религиозный, духовный, государственный и политический деятель, второй Высший руководитель Ирана с 1989 года по настоящее время, президент Ирана.



— Спасибо Путину, вдохновил. Это даже не моя идея, это его идея — стать верховным лидером по сценарию Ирана, — объяснил Константин Ерёменко.



После завершения работы над картиной художник начал рисовать нового премьер-министра Михаила Мишустина в образе фарисея с картины Тициана «Динарий кесаря». Про Мишустина, говорит Ерёменко, он готов создать цикл из 12 картин по аналогии с 12 подвигами Геракла, потому что «Мишустин ниспослан нам свыше».