«Спасибо Путину, вдохновил»: художник из Новосибирска нарисовал президента в образе аятоллы Хаменеи

Новосибирский художник Константин Ерёменко нарисовал портрет президента России Владимира Путина в образе иранского аятоллы Али Хаменеи.
Великий аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи — иранский религиозный, духовный, государственный и политический деятель, второй Высший руководитель Ирана с 1989 года по настоящее время, президент Ирана.
— Спасибо Путину, вдохновил. Это даже не моя идея, это его идея — стать верховным лидером по сценарию Ирана, — объяснил Константин Ерёменко.
После завершения работы над картиной художник начал рисовать нового премьер-министра Михаила Мишустина в образе фарисея с картины Тициана «Динарий кесаря». Про Мишустина, говорит Ерёменко, он готов создать цикл из 12 картин по аналогии с 12 подвигами Геракла, потому что «Мишустин ниспослан нам свыше».
Художник уточнил, что картины, скорее всего, будут продаваться, как была продана другая его известная работа — портрет якутского шамана. Картину с шаманом Александром Габышевым в октябре 2019 года приобрёл за 23 тысячи рублей предприниматель из Академгородка. Позднее новый владелец портрета шамана объявил, что готов с ней расстаться за 2,5 миллиона рублей. А накануне Нового года Константин Ерёменко изготовил и выложил в интернет анимационное новогоднее поздравления якутского шамана на фоне Кремля и ёлок.