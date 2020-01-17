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Происшествия

«Десятка» залетелела под КАМАЗ на Жуковского: двух человек зажало в машине — они не выжили

Грузовик после происшествия загорелся

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Автомобили столкнулись недалеко от АЗС на улице Жуковского

Автомобили столкнулись недалеко от АЗС на улице Жуковского

В Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП с участием грузовика. Сообщение о происшествии поступило в службу 112 в 14:51.

— На улице Жуковского авария, легковая машина, не знаю, какая марка, заехала под КАМАЗ. Это напротив АЗС «Газпром». Два человека зажаты в машине, и КАМАЗ загорелся, — сообщил дежурный.

По словам очевидцев происшествия, легковой автомобиль, который после столкновения с грузовиком превратился в груду металла, был отечественной марки — ВАЗ-2110; люди, находившиеся в нём, не выжили.

Двое человек оказались зажаты в легковушке, как утверждают очевидцы, они не выжили

По словам начальника МАСС Дмитрия Фокина, спасателям, выезжавшим на место ДТП, пришлось применять гидравлический инструмент, чтобы достать людей из "десятки".

Инспектор группы пропаганды Новосибирской ГИБДД Владислав Савченков сообщил, что в результате ДТП водитель ВАЗа 1994 года рождения и его пассажир 1992 года рождения получили несовместимые с жизнью травмы .

Из-за ухудшившихся погодных условий в Новосибирске и области произошло несколько ДТП. Самая серьёзная авария на коченёвской трассе — там столкнулись не менее 10 машин.

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ДТПавария с погибшими
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КОММЕНТАРИИ (13)

Гость
17 янв 2020 в 16:27

У меня подруга живет в Германии, так она говорит там давно все на велосипедах и эл. самокатах. Мода и культ автомобилей давно прошел.
Надеюсь, что и у нас пройдет мода на автовёдра.

пенсионерка
17 янв 2020 в 16:19

Жалко людей, выздоровления им. Но у меня возник вопрос, а почему они не воспользовались ОТ, которого в городе полно? Ведь автомобиль очень опасен, а ОТ - безопасен.

Гость
17 янв 2020 в 16:35

Автовёдра являются основной причиной загрязнения воздуха.
Вещества, которые в выхлопных газах провоцируют огромное количество заболеваний.
Автовёдра - одна из причин малоподвижного образа жизни и сопутствующего ожирения. Ожирение провоцирует огромное количество заболеваний, например, колоректальный рак.
Отказ от автоведра - это здоровье и долголетие.