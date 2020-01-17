«Десятка» залетелела под КАМАЗ на Жуковского: двух человек зажало в машине — они не выжили

Автомобили столкнулись недалеко от АЗС на улице Жуковского

В Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП с участием грузовика. Сообщение о происшествии поступило в службу 112 в 14:51.



— На улице Жуковского авария, легковая машина, не знаю, какая марка, заехала под КАМАЗ. Это напротив АЗС «Газпром». Два человека зажаты в машине, и КАМАЗ загорелся, — сообщил дежурный.



По словам очевидцев происшествия, легковой автомобиль, который после столкновения с грузовиком превратился в груду металла, был отечественной марки — ВАЗ-2110; люди, находившиеся в нём, не выжили.

