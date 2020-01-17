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Неизвестные выбили стёкла в заброшенных автомобилях на парковке в центре Новосибирска

Машины на улице Каменской не забирают уже несколько лет

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В Новосибирске на улице Каменской неизвестные повредили автомобили

В Новосибирске на улице Каменской неизвестные повредили автомобили

В Новосибирске неизвестные повредили брошенные автомобили, которые уже несколько лет стоят в парковочных карманах на Каменской от стадиона «Спартак» до ТЦ «Москва». 

— Улица Каменская, в 100 метрах с пересечением улицы Крылова. Кто-то выбил окна у припаркованных автомашин, — сообщил в редакцию читатель Игорь. 

Другой читатель отмечает, что таких брошенных, заваленных снегом автомобилей много и они мешают уборке снега. 

Машины мешают уборке

Машины мешают уборке

— Вот уже несколько лет на улице Каменской, между стадионом Спартак и ТЦ «Москва» на двух сторонах дороги стоит брошенный автохлам. Неужели ничего нельзя с ними сделать? Они же дико мешают всем, особенно зимой. Дорога сужена максимально, мешают уборке улиц, — рассказывает Сергей. 

Эти машины действительно стоят на парковке очень давно, и НГС впервые сообщал о жалобах новосибирцев на кладбище автомобилей в июле 2017 года. Тогда власти Новосибирска расписались в бессилии и невозможности решить проблему, поскольку «эти припаркованные машины стоят, не нарушая требований дорожных знаков, не нарушая правил дорожного движения, законных средств, способов для эвакуации нет». 

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска по сложившейся ситуации.

А в феврале 2018 года впервые поднималась проблема сужения проезжей части на улице Каменской, поскольку за брошенными авто грейдеры накатывают снежный вал. 

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Кладбище автомобилейКаменская
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КОММЕНТАРИИ (53)

Qwerty
17 янв 2020 в 19:28

Надо ввести закон что если автомобиль припаркован на проезжей части более месяца то он отправляется в утиль.

Фото пользователя
17 янв 2020 в 19:28

Какие бессильные у нас городским власти. Даже в элементарном вопросе не могут найти решение.

Антрекот
17 янв 2020 в 19:29

По городу очень много таких брошенок к сожалению. И мэрии дела до них нет. А кто в ответе теперь?