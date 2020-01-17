Неизвестные выбили стёкла в заброшенных автомобилях на парковке в центре Новосибирска

В Новосибирске неизвестные повредили брошенные автомобили, которые уже несколько лет стоят в парковочных карманах на Каменской от стадиона «Спартак» до ТЦ «Москва».
— Улица Каменская, в 100 метрах с пересечением улицы Крылова. Кто-то выбил окна у припаркованных автомашин, — сообщил в редакцию читатель Игорь.
Другой читатель отмечает, что таких брошенных, заваленных снегом автомобилей много и они мешают уборке снега.
— Вот уже несколько лет на улице Каменской, между стадионом Спартак и ТЦ «Москва» на двух сторонах дороги стоит брошенный автохлам. Неужели ничего нельзя с ними сделать? Они же дико мешают всем, особенно зимой. Дорога сужена максимально, мешают уборке улиц, — рассказывает Сергей.
Эти машины действительно стоят на парковке очень давно, и НГС впервые сообщал о жалобах новосибирцев на кладбище автомобилей в июле 2017 года. Тогда власти Новосибирска расписались в бессилии и невозможности решить проблему, поскольку «эти припаркованные машины стоят, не нарушая требований дорожных знаков, не нарушая правил дорожного движения, законных средств, способов для эвакуации нет».
НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска по сложившейся ситуации.
А в феврале 2018 года впервые поднималась проблема сужения проезжей части на улице Каменской, поскольку за брошенными авто грейдеры накатывают снежный вал.