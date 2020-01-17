Неизвестные выбили стёкла в заброшенных автомобилях на парковке в центре Новосибирска

В Новосибирске на улице Каменской неизвестные повредили автомобили

В Новосибирске неизвестные повредили брошенные автомобили, которые уже несколько лет стоят в парковочных карманах на Каменской от стадиона «Спартак» до ТЦ «Москва».

— Улица Каменская, в 100 метрах с пересечением улицы Крылова. Кто-то выбил окна у припаркованных автомашин, — сообщил в редакцию читатель Игорь.

Другой читатель отмечает, что таких брошенных, заваленных снегом автомобилей много и они мешают уборке снега.