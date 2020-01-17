«Задушила свою 9-летнюю дочь»: следователи официально подтвердили убийство ребенка на Родниках

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении женщины, выпавшей из окна на жилмассиве Родники. Об этом сообщил сегодня, 17 января, Следственный комитет.



Трагедия произошла накануне днём, 16 января, в Калининском районе. Женщина выпала из окна дома по улице Мясниковой, 8/1, получила серьезные травмы, но осталась жива.

На место происшествия приехали следователи и обнаружили в квартире этой семьи тело ребенка. Предположительно, девочка была убита незадолго до того, как её мать выпала из окна.