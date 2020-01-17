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Криминал

«Задушила свою 9-летнюю дочь»: следователи официально подтвердили убийство ребенка на Родниках

Мать девочки сейчас находится в больнице — после случившегося она выпала из окна

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Женщина выпала 16 января из окна восьмого этажа

Женщина выпала 16 января из окна восьмого этажа

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении женщины, выпавшей из окна на жилмассиве Родники. Об этом сообщил сегодня, 17 января, Следственный комитет.

Трагедия произошла накануне днём, 16 января, в Калининском районе. Женщина выпала из окна дома по улице Мясниковой, 8/1, получила серьезные травмы, но осталась жива.

На место происшествия приехали следователи и обнаружили в квартире этой семьи тело ребенка. Предположительно, девочка была убита незадолго до того, как её мать выпала из окна.

— Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней женщины, подозреваемой в убийстве 9-летнего ребенка по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего», — говорится в пресс-релизе СК.

По версии следствия, утром 16 января женщина задушила свою 9-летнюю дочь, после чего выпала из окна восьмого этажа. Подозреваемую доставили в больницу с различными травмами, но сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает, она находится под наблюдением врачей. 

— В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается, — пояснили в пресс-службе Следственного комитета.

Если у вас есть любая информация о происшествии или вы стали очевидцем, если вам известны подробности или вы лично знали пострадавшую, свяжитесь с нами через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

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выпала из окнаубийство ребёнка
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КОММЕНТАРИИ (7)

пенсионерка
17 янв 2020 в 15:44

Она окна мыла? если нет, то назовите причину.

горожанин
17 янв 2020 в 15:43

не "выпала", Выбросилась.. тогда уж

Гость
17 янв 2020 в 15:42

Как жалко девочку. Мать явно безумна.