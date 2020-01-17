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В Новосибирске прохожих сносит сильным ветром — показываем видео

В городе объявлено штормовое предупреждение

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Новосибирцы отважно сражаются со стихией

Новосибирцы отважно сражаются со стихией

В Новосибирске продолжает ухудшаться погода. О сильном ветре, а также метелях и заносах на дорогах сотрудники МЧС предупреждали заранее, но непогода не остановила горожан от выхода на улицу.

Видео о том, как сразу несколько прохожих сражаются со стихией на занесённой снегом пешеходной дорожке в районе улицы Салтыкова-Щедрина, разместил у себя в Instagram Максим Сидоркин.

Видео про нечищеную пешеходную дорожку и отчаявшихся пешеходов было снято в Железнодорожном районе утром в эту пятницу, 17 января

— Тропинку уже замело снегом, там сугробы. Люди пытаются по ней пройти, — комментирует голос за кадром.

Из-за штормового ветра и снегопада на дорогах Новосибирска и области уже произошло несколько ДТП. О них, а также других последствиях разгула стихии, мы рассказываем в нашей онлайн-трансляции.

Тяжелая обстановка на коченёвской трассе — там столкнулись больше 10 машин, есть погибший.

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штормовой ветер
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КОММЕНТАРИИ (13)

17 янв 2020 в 15:13

Слушайте, это же кто-то сидит снимает всех подряд, чтобы потом из пальца высосать якобы сенсацию. Ну видно же споткнулся пожилой человек.

студ.
17 янв 2020 в 15:09

Врут, не такой сильный ветер, просто споткнулся человек и всё.

Фото пользователя
17 янв 2020 в 15:31

Дует ветер, бабушка полезла по сугробам, запуталась в валенках, упала, кто-то это снял, отправил на НГС, через 15 минут выходит статья "В Новосибирске людей сносит сильным ветром". Дальнейшее развитие - по анекдоту: статью перепечатывает челябинское издание и даёт название "В Новосибирске штормовой ветер парализовал движение". Через два часа московский портал сообщает: "Новосибирск терпит бедствие. Связь с городом потеряна". Вечером
экстренное сообщение в программе "Время" : "Как стало известно по непроверенным данным из недостоверного источника сильнейшим ураганом с лица земли снесён у унесён в неизвестном направлении город Новосибирск. А теперь новости спорта... "...)))