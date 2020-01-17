В Новосибирске прохожих сносит сильным ветром — показываем видео

В Новосибирске продолжает ухудшаться погода. О сильном ветре, а также метелях и заносах на дорогах сотрудники МЧС предупреждали заранее, но непогода не остановила горожан от выхода на улицу.



Видео о том, как сразу несколько прохожих сражаются со стихией на занесённой снегом пешеходной дорожке в районе улицы Салтыкова-Щедрина, разместил у себя в Instagram Максим Сидоркин.