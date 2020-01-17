В Новосибирске прохожих сносит сильным ветром — показываем видео

В Новосибирске продолжает ухудшаться погода. О сильном ветре, а также метелях и заносах на дорогах сотрудники МЧС предупреждали заранее, но непогода не остановила горожан от выхода на улицу.
Видео о том, как сразу несколько прохожих сражаются со стихией на занесённой снегом пешеходной дорожке в районе улицы Салтыкова-Щедрина, разместил у себя в Instagram Максим Сидоркин.
— Тропинку уже замело снегом, там сугробы. Люди пытаются по ней пройти, — комментирует голос за кадром.
Из-за штормового ветра и снегопада на дорогах Новосибирска и области уже произошло несколько ДТП. О них, а также других последствиях разгула стихии, мы рассказываем в нашей онлайн-трансляции.
Тяжелая обстановка на коченёвской трассе — там столкнулись больше 10 машин, есть погибший.