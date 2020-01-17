Массовая авария на коченевской трассе: столкнулись минимум 10 машин, есть погибший

В пресс-службе МЧС России рассказали, что сегодня в Коченёвском районе было три аварии.

— Около полудня, в 12:11, 17 января поступила информация, что в 6 км от населенного пункта Светлый Коченёвского района на коротком участке автотрассы произошло три ДТП. На место происшествия прибыли специалисты МЧС России из местного пожарно-спасательного гарнизона и Сибирского спасательного центра (п. Кумысный), а также из Новосибирска выдвинулась оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области. Спасатели на месте произвели деблокировку двух человек из кузова грузового транспорта, по оперативной информации, один их них получил травмы, несовместимые с жизнью, второй госпитализирован в центральную районную больницу, — сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС Павел Винаков.



В результате происшествия, по оценкам МЧС, предположительно пострадало 9 транспортных средств, в том числе маршрутный автобус, в котором находилось 22 человека — пострадавших среди них нет.



На дороге организовано реверсивное движение, на месте продолжают работать сотрудники ГИБДД.