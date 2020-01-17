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Массовая авария на коченевской трассе: столкнулись минимум 10 машин, есть погибший

На место выехали спасатели и сотрудники ГИБДД

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Столкнулись минимум 10 машин

Столкнулись минимум 10 машин

Днем в эту пятницу, 17 января, на 1413-м километре коченевской трассы произошла массовая авария. По предварительной информации, столкнулись минимум 10 машин, один человек погиб.

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Маша Вьюн
Всего к реагированию задействованы 24 человека и 10 единиц техники, из них от МЧС России 10 человек и 3 единицы техники

Всего к реагированию задействованы 24 человека и 10 единиц техники, из них от МЧС России 10 человек и 3 единицы техники

Маша Вьюн
Авария случилась около полудня

Авария случилась около полудня

В пресс-службе МЧС России рассказали, что сегодня в Коченёвском районе было три аварии. 

— Около полудня, в 12:11, 17 января поступила информация, что в 6 км от населенного пункта Светлый Коченёвского района на коротком участке автотрассы произошло три ДТП. На место происшествия прибыли специалисты МЧС России из местного пожарно-спасательного гарнизона и Сибирского спасательного центра (п. Кумысный), а также из Новосибирска выдвинулась оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области. Спасатели на месте произвели деблокировку двух человек из кузова грузового транспорта, по оперативной информации, один их них получил травмы, несовместимые с жизнью, второй госпитализирован в центральную районную больницу, — сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС Павел Винаков. 

В результате происшествия, по оценкам МЧС, предположительно пострадало 9 транспортных средств, в том числе маршрутный автобус, в котором находилось 22 человека — пострадавших среди них нет. 

На дороге организовано реверсивное движение, на месте продолжают работать сотрудники ГИБДД. 

Маша Вьюн

Появилось видео аварии 

Маша Вьюн

— Количество машин пока не знаем — то ли 10, то ли 12 автомобилей, один погибший и один пострадавший. Туда выехали службы, сложно подобраться. Они только приехали, сейчас разбираются, устанавливают причины, — рассказал корреспонденту НГС госинспектор отделения пропаганды регионального управления Госавтоинспекции Константин Шкабарня. 

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КОММЕНТАРИИ (21)

С. Хол
17 янв 2020 в 15:05

> устанавливают причины
А что там устанавливать, скорее всего, кто-то топил быстрее чем видит. Ну а чо, до 110 не штрафуется же.

бот
17 янв 2020 в 15:04

с мандаринками призами швыранули, собирал все новогодние дни

Фото пользователя
17 янв 2020 в 15:04

Погода сегодня жесть конечно. Судя по фото дорога там нормальная (в моём понимании это с разделителем и возможностью обгона), лобового быть не должно, видимо скоростной режим сильно не соблюдался. Нужны подробности.