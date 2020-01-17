Анатолий Локоть: на бесплатную еду для новосибирских младшеклассников нужен миллиард

17 января на встрече с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, сколько городу нужно денег для того, чтобы обеспечить учеников 1–4 классов бесплатным питанием в школах.
Ранее задачу об обеспечении бесплатным питанием поставил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. В тех школах, где есть такая возможность, младшеклассники будут получать горячее питание уже с 1 сентября 2020 года.
По словам мэра, сейчас в Новосибирске бесплатно питаются льготные категории учеников. На это тратят 1 миллиард рублей из городского и регионального бюджетов.
— Теперь речь идёт о том, чтобы обеспечить ещё категории начальных классов. Это предварительные итоги, надо точнее просчитать. Поймите правильно, времени было не очень много. Поэтому, конечно, нужно уточнять и рассчитывать. Но, по нашим мерам, по нашему мнению, это не менее 1 миллиарда. Здесь мы рассчитываем, в первую очередь, конечно, на поддержку федерального бюджета. Думаю, так просто найти сейчас миллиард или дополнительные сотни миллионов рублей в областном бюджете или в городском сходу вряд ли удастся, — рассказал мэр Анатолий Локоть.
Глава города подчеркнул, что технически город готов к тому, чтобы организовать горячее питание в школах. В некоторых образовательных учреждениях есть специальные пищеблоки, в которых можно разогревать еду, а в других школах есть места, куда можно поставлять завтраки и обеды в термосах.
Во время обращения к Федеральному собранию Владимир Путин также предлагал увеличить материнский капитал и выплачивать его за рождение первого ребёнка. Об этих и других темах речи президента можно прочитать в нашей трансляции.