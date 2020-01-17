17 января пятница
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 7/10
usd 61.57
eur 68.66
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 7/10
usd 61.57
eur 68.66

Все новости

Все новости
Город

Анатолий Локоть: на бесплатную еду для новосибирских младшеклассников нужен миллиард

Новосибирск рассчитывает на поддержку из федерального бюджета

1 133
30 Обсудить

Поделиться

Технически все 214 школ города готовы к тому, чтобы обеспечить учеников горячей едой

Технически все 214 школ города готовы к тому, чтобы обеспечить учеников горячей едой

17 января на встрече с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, сколько городу нужно денег для того, чтобы обеспечить учеников 1–4 классов бесплатным питанием в школах. 

Ранее задачу об обеспечении бесплатным питанием поставил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. В тех школах, где есть такая возможность, младшеклассники будут получать горячее питание уже с 1 сентября 2020 года.

По словам мэра, сейчас в Новосибирске бесплатно питаются льготные категории учеников. На это тратят 1 миллиард рублей из городского и регионального бюджетов.

— Теперь речь идёт о том, чтобы обеспечить ещё категории начальных классов. Это предварительные итоги, надо точнее просчитать. Поймите правильно, времени было не очень много. Поэтому, конечно, нужно уточнять и рассчитывать. Но, по нашим мерам, по нашему мнению, это не менее 1 миллиарда. Здесь мы рассчитываем, в первую очередь, конечно, на поддержку федерального бюджета. Думаю, так просто найти сейчас миллиард или дополнительные сотни миллионов рублей в областном бюджете или в городском сходу вряд ли удастся, — рассказал мэр Анатолий Локоть.

Глава города подчеркнул, что технически город готов к тому, чтобы организовать горячее питание в школах. В некоторых образовательных учреждениях есть специальные пищеблоки, в которых можно разогревать еду, а в других школах есть места, куда можно поставлять завтраки и обеды в термосах.

Во время обращения к Федеральному собранию Владимир Путин также предлагал увеличить материнский капитал и выплачивать его за рождение первого ребёнка. Об этих и других темах речи президента можно прочитать в нашей трансляции.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

еда в школахПослание федеральному собраниювладимир путинАнатолий Локоть
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (30)

пенсионерка
17 янв 2020 в 16:31

Родители обязаны содержать своих детей, в тч.. оплачивать ему еду в школьной столовой.
Для других категорий, например для нас пенсионеров и также для безработных, надо сделать бесплатные обеды.

Eorl
17 янв 2020 в 16:32

Ну разумеется - миллиард. Еще и "правильный" поставщик продуктов. Гречки за 500р за кило...
Бюджет маловат - разгуляться негде.

Царь просто Царь
17 янв 2020 в 16:32

Бесплатный сыр только в мышеловке , тут за деньги то кормят тем , что дети есть отказываются зачастую.