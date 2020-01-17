Анатолий Локоть: на бесплатную еду для новосибирских младшеклассников нужен миллиард

Технически все 214 школ города готовы к тому, чтобы обеспечить учеников горячей едой

17 января на встрече с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, сколько городу нужно денег для того, чтобы обеспечить учеников 1–4 классов бесплатным питанием в школах.

Ранее задачу об обеспечении бесплатным питанием поставил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. В тех школах, где есть такая возможность, младшеклассники будут получать горячее питание уже с 1 сентября 2020 года.

По словам мэра, сейчас в Новосибирске бесплатно питаются льготные категории учеников. На это тратят 1 миллиард рублей из городского и регионального бюджетов.