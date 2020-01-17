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Зима

После Крещения в Новосибирскую область придут морозы до –28 градусов

В Гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие дни

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Уже 19 января температура в городе начнет опускаться

Уже 19 января температура в городе начнет опускаться

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни — в начале следующей недели новосибирцев ждет похолодание. 

Как рассказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин, сегодня, 17 января, и 18 января ещё будет тепло и ветрено, а с 19 по 21 января ожидается похолодание.

Сейчас погода в регионе объясняется движением циклонических систем из районов Атлантики. Прохождение этих систем, объясняет Ягудин, будет сопровождаться перепадами атмосферного давления. 

— Температура будет довольно высокой: от 1–6 градусов мороза до 8–15 градусов мороза 17 и 18 января. Но уже будут активизироваться тыловые затоки арктического холода в тылу уходящих циклонов. Поэтому затоки холода днем 18-го и ночью 19 января могут достигать 18–23 градусов мороза. А 20 и 21 января затоки могут обеспечить понижение температуры до 21–28 градусов. Естественно, при этом будет ослабевать снег и ветер до 13–15 м/с, — рассказал Ренад Ягудин. 

Согласно данным сайта Новосибирского гидрометцентра, в Новосибирске минимальная температура составит –19 градусов днем 21 января и –23 градуса ночью. 

Специалист добавил, что вчера, 16 января, был аномально теплый день — температурный фон был выше климатической нормы на 10–12 градусов. 

Вчера новосибирское МЧС объявило экстренное предупреждение — 17 и 18 января в регионе ожидается сильный ветер с мокрым снегом, метели и гололед. Мы весь день следим за тем, как Новосибирск переживает непогожий день

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КОММЕНТАРИИ (4)

Фото пользователя
17 янв 2020 в 17:33

хорошая зима была в этом году...морозов не было...мягкая и многоснежная...люблю такие зимы...

Фото пользователя
17 янв 2020 в 17:30

Пошиковали и хватит.

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17 янв 2020 в 17:28

Как в проруби теперь купаться?)