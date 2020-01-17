После Крещения в Новосибирскую область придут морозы до –28 градусов

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни — в начале следующей недели новосибирцев ждет похолодание.

Как рассказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин, сегодня, 17 января, и 18 января ещё будет тепло и ветрено, а с 19 по 21 января ожидается похолодание.

Сейчас погода в регионе объясняется движением циклонических систем из районов Атлантики. Прохождение этих систем, объясняет Ягудин, будет сопровождаться перепадами атмосферного давления.

— Температура будет довольно высокой: от 1–6 градусов мороза до 8–15 градусов мороза 17 и 18 января. Но уже будут активизироваться тыловые затоки арктического холода в тылу уходящих циклонов. Поэтому затоки холода днем 18-го и ночью 19 января могут достигать 18–23 градусов мороза. А 20 и 21 января затоки могут обеспечить понижение температуры до 21–28 градусов. Естественно, при этом будет ослабевать снег и ветер до 13–15 м/с, — рассказал Ренад Ягудин.