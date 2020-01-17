Гигантские пробки сковали левобережье: машины и общественный транспорт стоят на площади Труда

— Площадь Труда — площадь Станиславского — почти полностью парализовано движение. Плюс обрыв проводов — троллейбусы высаживают пассажиров на «Саду Кирова», — рассказал он корреспонденту НГС.

Как сообщил очевидец происшествия, троллейбус № 24 въехал в контейнеровоз с прицепом.

Сегодня, 17 января, пробки сковали движение в левобережной части Новосибирска — из-за снегопада там произошло ДТП с троллейбусом.

Как пояснил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, в происшествии никто не пострадал, на месте ДТП работают регулировщики.

— Немного тяжёлая ситуация из-за снегопада, но все водители стараются не нарушать правила дорожного движения. На площади Труда работают экипажи для регулирования дорожного движения, чтобы транспорт двигался бесперебойно, — добавил он.

Сервис 2ГИС оценивает дорожную ситуацию в Новосибирске на 8 баллов. Больше всего затруднено движение на улицах Широкой, Станиславского, Котовского, Планировочной, Ватутина и Титова.



Дорожная ситуация в Новосибирске ухудшилась в связи с непогодой — порывы штормового ветра сегодня могут достигать 23 м/с. Обо всём этом мы рассказываем в онлайн-трансляции.