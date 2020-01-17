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Дороги и транспорт

Гигантские пробки сковали левобережье: машины и общественный транспорт стоят на площади Труда

Движение парализовано сразу на нескольких крупных магистралях

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Проехать по площади Труда сейчас крайне затруднительно

Проехать по площади Труда сейчас крайне затруднительно

Сегодня, 17 января, пробки сковали движение в левобережной части Новосибирска — из-за снегопада там произошло ДТП с троллейбусом. 

Как сообщил очевидец происшествия, троллейбус № 24 въехал в контейнеровоз с прицепом.

— Площадь Труда — площадь Станиславского — почти полностью парализовано движение. Плюс обрыв проводов — троллейбусы высаживают пассажиров на «Саду Кирова», — рассказал он корреспонденту НГС.

Владельцы автомобилей вынуждены простаивать в огромных пробках

Владельцы автомобилей вынуждены простаивать в огромных пробках

Как пояснил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, в происшествии никто не пострадал, на месте ДТП работают регулировщики.

— Немного тяжёлая ситуация из-за снегопада, но все водители стараются не нарушать правила дорожного движения. На площади Труда работают экипажи для регулирования дорожного движения, чтобы транспорт двигался бесперебойно, — добавил он.

Сервис 2ГИС оценивает дорожную ситуацию в Новосибирске на 8 баллов. Больше всего затруднено движение на улицах Широкой, Станиславского, Котовского, Планировочной, Ватутина и Титова.

Дорожная ситуация в Новосибирске ухудшилась в связи с непогодой — порывы штормового ветра сегодня могут достигать 23 м/с. Обо всём этом мы рассказываем в онлайн-трансляции.

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дтппробки
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КОММЕНТАРИИ (20)

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17 янв 2020 в 14:58

Зачем вообще троллейбусы нужны? Это прошлый век они только пробки создают. В своё время транспорт был отличный - экологичный и все дела. Сейчас их нужно электрическим автобусами заменять. Под маршруты линии тянуть не нужно, никаких обрывов и зависимости от проводов + внешний вид города улучшится (из-за отсутствия проводов опять же).

Руслан
17 янв 2020 в 14:50

Зато мы строим четвертый мост. И какие-то электрички хотим пускать. Про метро все забыли. Там пробок нет. Вспомнят перед выборами.

Бэнг
17 янв 2020 в 14:57

На Руси идиотов на сто лет припасено. Ну видишь ты погода хреновая, куда ты лезешь под троллейбус...