В Новосибирске начали делать бриллиантовый маникюр — в Лондоне такой стоит 51 тысячу долларов

Новосибирский салон красоты начал предлагать необычную услугу — маникюр с бриллиантом. Такое, конечно, уже было: ногти не с драгоценными камнями, но со стразами — счастливо забытый тренд из 2000-х. Но мастера называют это новинкой: в плоскость гель-лака встраивается камень весом 0,01 карат. Стоит такой маникюр 5000 рублей, носится как самый обычный, после снятия бриллиант можно использовать повторно.
— Наша философия такая: лучшие друзья девушек — это бриллианты, и не обязательно платить миллион. Это может быть доступно — почувствовать себя уникальной. Мы хотим, чтобы это стало новым трендом как альтернатива кольцу — подарок мужчины для любимой женщины, — рассказывает соучредитель салона красоты Beauty Boutique No22 Мария Бузмакова.
Выбрать размер камня девушкам не удастся из-за технического ограничения, чтобы не повредить ногтевую пластину.
По словам Марии Бузмаковой, подобный дизайн предлагают в Лондоне в салоне Cherish..Me.
— Мы прочитали об этом в журнале Staleks Pro. Там пишут, что за 51 тысячу долларов мастера продумывают дизайн ногтей с драгоценным камнем. Кроме бриллиантов в 10 карат для маникюра используется только прозрачный лак, называется нейл-арт Ised Diamond Maniсure. Дизайн придумала владелица салона Чериш Ангула. Несмотря на то что салон красоты находится в Лондоне, сделать бриллиантовый маникюр может человек из любой точки мира — мастера маникюра могут прилететь специально ради такого заказа. Услугой пользуются селебрити, которые мечтают о роскошном маникюре из бриллиантов.
В прошлом году мы писали про другой тренд — сибирячки бросились рисовать краской модные веснушки. Идея пришла из Москвы — после нанесения веснушки держатся около недели.
В 2017 году в салонах Новосибирска начали предлагать уникальную услугу — макияж для селфи из пластилинового крема: получается эффект легкой маски, которая обволакивает лицо и зрительно делает кожу идеально гладкой и ровной.