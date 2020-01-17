В Новосибирске начали делать бриллиантовый маникюр — в Лондоне такой стоит 51 тысячу долларов

Маникюр с бриллиантом стоит 5000 рублей Фото: предоставила Мария Бузмакова

Новосибирский салон красоты начал предлагать необычную услугу — маникюр с бриллиантом. Такое, конечно, уже было: ногти не с драгоценными камнями, но со стразами — счастливо забытый тренд из 2000-х. Но мастера называют это новинкой: в плоскость гель-лака встраивается камень весом 0,01 карат. Стоит такой маникюр 5000 рублей, носится как самый обычный, после снятия бриллиант можно использовать повторно.

— Наша философия такая: лучшие друзья девушек — это бриллианты, и не обязательно платить миллион. Это может быть доступно — почувствовать себя уникальной. Мы хотим, чтобы это стало новым трендом как альтернатива кольцу — подарок мужчины для любимой женщины, — рассказывает соучредитель салона красоты Beauty Boutique No22 Мария Бузмакова.

Выбрать размер камня девушкам не удастся из-за технического ограничения, чтобы не повредить ногтевую пластину.

Несколько клиентов салона уже опробовали новинку Фото: предоставила Мария Бузмакова