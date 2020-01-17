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В Новосибирске начали делать бриллиантовый маникюр — в Лондоне такой стоит 51 тысячу долларов

Это может стать альтернативой привычным ювелирным украшениям

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Маникюр с бриллиантом стоит 5000 рублей

Маникюр с бриллиантом стоит 5000 рублей

Новосибирский салон красоты начал предлагать необычную услугу — маникюр с бриллиантом. Такое, конечно, уже было: ногти не с драгоценными камнями, но со стразами — счастливо забытый тренд из 2000-х. Но мастера называют это новинкой: в плоскость гель-лака встраивается камень весом 0,01 карат. Стоит такой маникюр 5000 рублей, носится как самый обычный, после снятия бриллиант можно использовать повторно.

— Наша философия такая: лучшие друзья девушек — это бриллианты, и не обязательно платить миллион. Это может быть доступно — почувствовать себя уникальной. Мы хотим, чтобы это стало новым трендом как альтернатива кольцу — подарок мужчины для любимой женщины, — рассказывает соучредитель салона красоты Beauty Boutique No22 Мария Бузмакова. 

Выбрать размер камня девушкам не удастся из-за технического ограничения, чтобы не повредить ногтевую пластину. 

Несколько клиентов салона уже опробовали новинку

Несколько клиентов салона уже опробовали новинку

По словам Марии Бузмаковой, подобный дизайн предлагают в Лондоне в салоне Cherish..Me.

— Мы прочитали об этом в журнале Staleks Pro. Там пишут, что за 51 тысячу долларов мастера продумывают дизайн ногтей с драгоценным камнем. Кроме бриллиантов в 10 карат для маникюра используется только прозрачный лак, называется нейл-арт Ised Diamond Maniсure. Дизайн придумала владелица салона Чериш Ангула. Несмотря на то что салон красоты находится в Лондоне, сделать бриллиантовый маникюр может человек из любой точки мира — мастера маникюра могут прилететь специально ради такого заказа. Услугой пользуются селебрити, которые мечтают о роскошном маникюре из бриллиантов.

В прошлом году мы писали про другой тренд — сибирячки бросились рисовать краской модные веснушки. Идея пришла из Москвы — после нанесения веснушки держатся около недели.

В 2017 году в салонах Новосибирска начали предлагать уникальную услугу — макияж для селфи из пластилинового крема: получается эффект легкой маски, которая обволакивает лицо и зрительно делает кожу идеально гладкой и ровной.

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маникюрбриллиантыбьюти трендыстиль и красота
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КОММЕНТАРИИ (13)

пенсионерка
17 янв 2020 в 16:22

А есть скидка по пенсионному удостоверению? пока не начался дачный сезон и руки чистые (не в земле) похожу с маникюром.

Фото пользователя
17 янв 2020 в 16:25

Рспэхи будут делать с Алиментов... А кого их нет... Будут ловить боевого Аленя который оплатит...

пенсионерка
17 янв 2020 в 16:22

В Союзе я не делала маникюр потому что работала на заводе, а ногти откусывала либо зубами либо инструментом ручным прямо на заводе.