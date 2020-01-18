18 января суббота
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 5/10
usd 61.53
eur 68.54
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 5/10
usd 61.53
eur 68.54

Все новости

Все новости
Город

Заплатить за детский сад и ипотеку: рассказываем в 6 карточках, на что можно пустить маткапитал

С 1 января 2020 года за рождение первенца обещают платить почти полмиллиона

2 060
43 Обсудить

Поделиться

Материнский капитал за первенца смогут получить те, кто стал родителем уже 1 января 2020 года

Материнский капитал за первенца смогут получить те, кто стал родителем уже 1 января 2020 года

15 января в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил, что выдавать материнский капитал будут теперь при рождении первенца.

В 2020 году сумма маткапитала составила 466 тысяч 617 рублей. Мы решили сделать инфографику, чтобы напомнить, на что можно потратить эти деньги.

Рассказываем, как пользоваться деньгами от государства, в шести карточках.

В своём обращении Владимир Путин обещал продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2026 года и увеличить сумму выплат до 616 тысяч рублей. 

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

материнский капиталВладимир Путинпенисонный фонд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (43)

Свекровь
18 янв 2020 в 12:12

Скорее бы моя разродилась, а то ждем внуков уже 5 лет, все никак не хотят. Может хоть деньги мою корыстную невестку прильстят и замотивируют

Гость
18 янв 2020 в 12:09

Сейчас все начнут усиленно заниматься сексом, чтобы получить деньги за рождение ребёнка, особенно маргиналы и гастарбайтеры 😂😂

Фото пользователя
18 янв 2020 в 12:08

По-моему это верное дело - чтобы люди решались рожать первого! Хотя не скрою, некоторые феминистки вообще за чайлдфри