Заплатить за детский сад и ипотеку: рассказываем в 6 карточках, на что можно пустить маткапитал

15 января в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил, что выдавать материнский капитал будут теперь при рождении первенца.
В 2020 году сумма маткапитала составила 466 тысяч 617 рублей. Мы решили сделать инфографику, чтобы напомнить, на что можно потратить эти деньги.
Рассказываем, как пользоваться деньгами от государства, в шести карточках.
В своём обращении Владимир Путин обещал продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2026 года и увеличить сумму выплат до 616 тысяч рублей.