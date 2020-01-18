Заплатить за детский сад и ипотеку: рассказываем в 6 карточках, на что можно пустить маткапитал

Материнский капитал за первенца смогут получить те, кто стал родителем уже 1 января 2020 года

15 января в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил, что выдавать материнский капитал будут теперь при рождении первенца.



В 2020 году сумма маткапитала составила 466 тысяч 617 рублей. Мы решили сделать инфографику, чтобы напомнить, на что можно потратить эти деньги.

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