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Автовокзал отменил несколько рейсов из-за метели — рассказываем, куда уехать не получится

Ситуация меняется каждый час

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Несколько междугородних рейсов отменяют 17 и 18 января&nbsp;

Несколько междугородних рейсов отменяют 17 и 18 января 

Новосибирский автовокзал отменил несколько рейсов из-за метели — МЧС объявило штормовое предупреждение. 

По информации автовокзала, 17 января отменяются следующие рейсы: 18:15 Новосибирск — Семей, 20:40 Новосибирск — Кемерово, 13:40 Новосибирск — Томск, 21:20 Новосибирск — Томск. 18 января отменены рейсы: 13:50 Новосибирск — Рубцовск, 19:30 Новосибирск — Караганда. 

Как уточнили в пресс-службе автовокзала, ситуация может меняться каждый час. Вернуть билеты можно в кассах автовокзала или автостанций, где покупали билет. Электронные билеты — через личный кабинет на сайте автовокзала.

Сегодня, 17 января, в Новосибирске объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра — его порывы могут достигать 23 м/с. МЧС уже предупредило водителей об опасностях непогоды, сообщение для новосибирцев выпустили в РЭС — там говорят о возможных отключениях электричества и обрывах проводов. НГС следит в режиме онлайн за тем, как город переживает непогожий день. 

Успели ли вы уже столкнуться с последствиями стихии? Что интересного на занесённых снегом улицах города заметили? Обо всём этом сообщайте в формате фото и видео нам в редакцию через кнопку «Сообщи свою новость» на главной странице, а также на почту news@ngs.ru или с помощью мобильных приложений Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8 923 157–00–00.

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