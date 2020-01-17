Автовокзал отменил несколько рейсов из-за метели — рассказываем, куда уехать не получится

Новосибирский автовокзал отменил несколько рейсов из-за метели — МЧС объявило штормовое предупреждение.
По информации автовокзала, 17 января отменяются следующие рейсы: 18:15 Новосибирск — Семей, 20:40 Новосибирск — Кемерово, 13:40 Новосибирск — Томск, 21:20 Новосибирск — Томск. 18 января отменены рейсы: 13:50 Новосибирск — Рубцовск, 19:30 Новосибирск — Караганда.
Как уточнили в пресс-службе автовокзала, ситуация может меняться каждый час. Вернуть билеты можно в кассах автовокзала или автостанций, где покупали билет. Электронные билеты — через личный кабинет на сайте автовокзала.
Сегодня, 17 января, в Новосибирске объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра — его порывы могут достигать 23 м/с. МЧС уже предупредило водителей об опасностях непогоды, сообщение для новосибирцев выпустили в РЭС — там говорят о возможных отключениях электричества и обрывах проводов. НГС следит в режиме онлайн за тем, как город переживает непогожий день.
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