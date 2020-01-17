Автовокзал отменил несколько рейсов из-за метели — рассказываем, куда уехать не получится

Как уточнили в пресс-службе автовокзала, ситуация может меняться каждый час. Вернуть билеты можно в кассах автовокзала или автостанций, где покупали билет. Электронные билеты — через личный кабинет на сайте автовокзала.

Сегодня, 17 января, в Новосибирске объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра — его порывы могут достигать 23 м/с. МЧС уже предупредило водителей об опасностях непогоды, сообщение для новосибирцев выпустили в РЭС — там говорят о возможных отключениях электричества и обрывах проводов. НГС следит в режиме онлайн за тем, как город переживает непогожий день.

