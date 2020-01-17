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Пассажирский автобус попал в аварию с грузовиком на новосибирской трассе

ДТП произошло сегодня в полдень

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О столкновении автобуса, грузовика и легкового автомобиля сообщили очевидцы

О столкновении автобуса, грузовика и легкового автомобиля сообщили очевидцы

Сегодня днём, 17 января, на трассе Р-254 произошла авария с участием грузовика и пассажирского автобуса. Также в ДТП пострадал легковой автомобиль.

— Ориентировочно ДТП на 1410–1414-м километре трассы — где-то на этом расстоянии. Его заметили очевидцы, проезжавшие мимо, — рассказал дежурный службы 112 корреспонденту НГС.

По его словам, сообщение о происшествии поступило в 12:10, по предварительным данным, в нём есть пострадавшие.

Однако это опровергли в областной ГИБДД. По их сведениям, авария с материальным ущербом, к месту происшествия уже выехал экипаж госавтоинспекторов. Информация о ДТП уточняется.

Если у вас есть фото или видео этого ДТП, или вы можете сообщить подробности происшествия — свяжитесь с редакцией через кнопку «Сообщи свою новость» на главной странице, а также через почту news@ngs.ru или с помощью мобильных приложений Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8 923 157–00–00.

На прошлой неделе легковой автомобиль и КАМАЗ сошлись в смертельном ДТП в 69 километрах от Новосибирска, в нём погиб водитель легковушки.

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ДТПавариятрасса Р-254
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КОММЕНТАРИИ (10)

Гость
17 янв 2020 в 13:29

Где пенсионерка с ее постами о безопасности общественного транспорта?

Гость
17 янв 2020 в 13:31

Вообще-то в такую погоду обычно отменяют автобусные рейсы.Предупреждение было, в чем проблема?

17 янв 2020 в 13:31

А как узнать на каком километре дороги находишься? Раньше столбики через каждый километр стояли, а сейчас как?