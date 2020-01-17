Пассажирский автобус попал в аварию с грузовиком на новосибирской трассе

Сегодня днём, 17 января, на трассе Р-254 произошла авария с участием грузовика и пассажирского автобуса. Также в ДТП пострадал легковой автомобиль.



— Ориентировочно ДТП на 1410–1414-м километре трассы — где-то на этом расстоянии. Его заметили очевидцы, проезжавшие мимо, — рассказал дежурный службы 112 корреспонденту НГС.



По его словам, сообщение о происшествии поступило в 12:10, по предварительным данным, в нём есть пострадавшие.



Однако это опровергли в областной ГИБДД. По их сведениям, авария с материальным ущербом, к месту происшествия уже выехал экипаж госавтоинспекторов. Информация о ДТП уточняется.

