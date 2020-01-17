Минздрав НСО: пока 10-летняя Алёна находится в реанимации

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области прокомментировали состояние 10-летней Алёны Касталановой.



— Состояние девочки, найденной сегодня ночью, средней степени тяжести. Напомним, 10-летняя девочка пропала в Карасуке днем 15 января. Её искали добровольцы, спасатели, полиция. Сегодня ночью девочку нашли без сознания в подвале общежития и доставили в районную больницу. Врачи обследовали маленькую пациентку. Травм, следов насилия, признаков употребления наркотиков или алкоголя не обнаружили. У нее переохлаждение, обезвоживание и легкая степень обморожения стоп. Пока девочка находится в реанимации, под наблюдением. Врачи планируют перевести ее в обычную палату сегодня вечером или завтра с утра, — прокомментировали в Минздраве.

