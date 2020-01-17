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Здоровье Пропала 10-летняя девочка

Минздрав НСО: пока 10-летняя Алёна находится в реанимации

У девочки переохлаждение, обезвоживание и легкая степень обморожения стоп

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Когда девочку нашли, она была без сознания

Когда девочку нашли, она была без сознания

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области прокомментировали состояние 10-летней Алёны Касталановой. 

— Состояние девочки, найденной сегодня ночью, средней степени тяжести. Напомним, 10-летняя девочка пропала в Карасуке днем 15 января. Её искали добровольцы, спасатели, полиция. Сегодня ночью девочку нашли без сознания в подвале общежития и доставили в районную больницу. Врачи обследовали маленькую пациентку. Травм, следов насилия, признаков употребления наркотиков или алкоголя не обнаружили. У нее переохлаждение, обезвоживание и легкая степень обморожения стоп. Пока девочка находится в реанимации, под наблюдением. Врачи планируют перевести ее в обычную палату сегодня вечером или завтра с утра, — прокомментировали в Минздраве. 

Ночью девочка пришла в сознание — она рассказала маме, что пряталась в подвале общежития, потому что боялась полиции. 

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КОММЕНТАРИИ (25)

Евгений
17 янв 2020 в 12:16

Почему только девочку нашли с помощью собаки привезенной добровольцем, а не специально обученной собаки имеющейся в распоряжении полицейских? Ведь тогда можно было бы гораздо раньше ее найти. За что мы полицейским деньги платим, если сами себя ищем и защищаем.

17 янв 2020 в 12:22

Ну вот. Теперь вопрос к родителям. Почему она готова была засерзнутт в подвале, только бы не идти домой? И почему родители не давали согласие на поиски?

ЫЫЫ
17 янв 2020 в 12:17

Я тоже опасаюсь нашей полиции... 😎