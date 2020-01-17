Трагедия на Родниках: соседи видели, как выносят тело ребенка — сейчас квартира опечатана

В четверг, 16 января, в Калининском районе Новосибирска на жилмассиве Родники из окна выпала женщина и осталась жива.

Сегодня корреспондент НГС побывал на месте происшествия — сейчас квартира опечатана.



По сообщениям очевидцев, в квартире пострадавшей была найдена мёртвой её дочь. Соседи семьи погибшей утверждают, что видели, как из квартиры выносили труп ребенка. Предположительно, девочке было 9 лет.

Второй день правоохранительные органы не дают официальной информации о гибели.