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Криминал

Трагедия на Родниках: соседи видели, как выносят тело ребенка — сейчас квартира опечатана

Пока правоохранительные органы не дают комментариев о смерти

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Инцидент произошёл на Родниках

Инцидент произошёл на Родниках

В четверг, 16 января, в Калининском районе Новосибирска на жилмассиве Родники из окна выпала женщина и осталась жива. 

Сегодня корреспондент НГС побывал на месте происшествия — сейчас квартира опечатана.

По сообщениям очевидцев, в квартире пострадавшей была найдена мёртвой её дочь. Соседи семьи погибшей утверждают, что видели, как из квартиры выносили труп ребенка. Предположительно, девочке было 9 лет.

Второй день правоохранительные органы не дают официальной информации о гибели.

Сейчас квартира опечатана

Сейчас квартира опечатана

Если у вас есть любая информация о происшествии или вы стали очевидцем, если вам известны подробности или вы лично знали пострадавшую, свяжитесь с нами через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Напомним, вчера с седьмого этажа дома 8/1 улицы Мясниковой выпала женщина 1991 года рождения. Сейчас она находится в горбольнице.

— Она была в сознании. У неё множественные травмы, в том числе и травмы позвоночника, — пояснила корреспонденту НГС главврач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.

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выпал из окна
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КОММЕНТАРИИ (3)

пенсионерка
17 янв 2020 в 14:15

С нетерпением ждем подробностей.

пенсионерка
17 янв 2020 в 14:13

Страшная новость. Ждем подробностей.

formot
17 янв 2020 в 14:15

для журналистов - выносили тело, а то труп - еще покойничка написали бы - вы хоть в чем то оставайтесь людьми в полном смысле слова, ибо до журналистов вам далеко - а писать языком формуляров - это знаете и гос органы в отписках могут