Трагедия на Родниках: соседи видели, как выносят тело ребенка — сейчас квартира опечатана

В четверг, 16 января, в Калининском районе Новосибирска на жилмассиве Родники из окна выпала женщина и осталась жива.
Сегодня корреспондент НГС побывал на месте происшествия — сейчас квартира опечатана.
По сообщениям очевидцев, в квартире пострадавшей была найдена мёртвой её дочь. Соседи семьи погибшей утверждают, что видели, как из квартиры выносили труп ребенка. Предположительно, девочке было 9 лет.
Второй день правоохранительные органы не дают официальной информации о гибели.
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Напомним, вчера с седьмого этажа дома 8/1 улицы Мясниковой выпала женщина 1991 года рождения. Сейчас она находится в горбольнице.
— Она была в сознании. У неё множественные травмы, в том числе и травмы позвоночника, — пояснила корреспонденту НГС главврач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.