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Криминал

Заведующую одной из новосибирских больниц подозревают в подлоге на полтора миллиона

По версии обвинения, женщина зарегистрировала в стационаре более 200 несуществующих пациентов

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Женщина присвоила деньги с помощью так называемых стимулирующих выплат&nbsp;

Женщина присвоила деньги с помощью так называемых стимулирующих выплат 

Прокуратура Дзержинского района Новосибирска проверила Городскую клиническую больница № 2 — после этого заведующая колопроктологическим отделением попала под уголовное дело.

— Установлено, что заведующая колопроктологическим отделением учреждения здравоохранения внесла в медицинские документы заведомо ложные сведения о нахождении более 200 человек на стационарном лечении, которые на самом деле медицинской помощи не получали, — сообщили в прокуратуре. 

За якобы оказанные медуслуги фонд ОМС перевел больнице 1,5 миллиона рублей. Позже завотделения получила эти деньги в «качестве выплат стимулирующего характера за выполнение учреждением показателей деятельности».


Сейчас на женщину следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения» и ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».

Корреспондент НГС позвонил в ГКБ № 2, однако там отказались комментировать ситуацию. 

В сентябре новосибирские полицейские возбудили уголовное дело об автоподставе на улице Семьи Шамшиных: двух сибиряков подозревали в инсценировке ДТП с пешеходом. Один из злоумышленников выдал себя за якобы задетого автомобилем пешехода, второй, находившийся за рулем автомобиля, догнал жертву — водителя дорогостоящего внедорожника — и сообщил ему о ДТП. Пешеход потребовал от водителя 2 миллиона рублей в качестве компенсации за повреждённые в ДТП дорогостоящие часы, подтвердив стоимость ремонта звонком по телефону в сервисный центр.

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скпрокуратура
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КОММЕНТАРИИ (3)

ЕЕЕ
17 янв 2020 в 11:47

Вот Вам и оптимизация!!! Понасажали в кресла Глав.врачей и Заведующих мед.учереждениями - менеджеров, нацеленных только на зарабатывание денег себе и своим хозяевам! А как же мы? Как же люди?
Я из маленького города на Алтае, приехав в г.Новосибирск, была в шоке от больниц. Элементарных лекарств!!! Врачей нет!!! А если и есть врач, то отношение к пациенту безразличное!!! Лекарства выписываются только те, что есть в наличие. А часть и выписанных не дают (уходят налево через ту же сеть аптек).

Фывап
17 янв 2020 в 11:54

Долго пытался вспомнить, что делают многочисленные фонды ОМС кроме получения денег. Не смог.

Гость
17 янв 2020 в 11:55

Попробую повежливей, а то нгсу квалификация врача видно не понравилась.
200 липовых больных в стационаре, значит мест типа нет и настоящих больных она не принимала.
Плюс якобы потраченные на 200 человек лекарства, которые проданы на лево.
Тут тете лет десять надо впаять.