Заведующую одной из новосибирских больниц подозревают в подлоге на полтора миллиона

Прокуратура Дзержинского района Новосибирска проверила Городскую клиническую больница
— Установлено, что заведующая колопроктологическим отделением учреждения здравоохранения внесла в медицинские документы заведомо ложные сведения о нахождении более 200 человек на стационарном лечении, которые на самом деле медицинской помощи не получали, — сообщили в прокуратуре.
За якобы оказанные медуслуги фонд ОМС перевел больнице 1,5 миллиона рублей. Позже завотделения получила эти деньги в «качестве выплат стимулирующего характера за выполнение учреждением показателей деятельности».
Сейчас на женщину следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения» и ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».
Корреспондент НГС позвонил в ГКБ
В сентябре новосибирские полицейские возбудили уголовное дело об автоподставе на улице Семьи Шамшиных: двух сибиряков подозревали в инсценировке ДТП с пешеходом. Один из злоумышленников выдал себя за якобы задетого автомобилем пешехода, второй, находившийся за рулем автомобиля, догнал жертву — водителя дорогостоящего внедорожника — и сообщил ему о ДТП. Пешеход потребовал от водителя 2 миллиона рублей в качестве компенсации за повреждённые в ДТП дорогостоящие часы, подтвердив стоимость ремонта звонком по телефону в сервисный центр.