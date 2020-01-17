Заведующую одной из новосибирских больниц подозревают в подлоге на полтора миллиона

Женщина присвоила деньги с помощью так называемых стимулирующих выплат

Прокуратура Дзержинского района Новосибирска проверила Городскую клиническую больница № 2 — после этого заведующая колопроктологическим отделением попала под уголовное дело.

— Установлено, что заведующая колопроктологическим отделением учреждения здравоохранения внесла в медицинские документы заведомо ложные сведения о нахождении более 200 человек на стационарном лечении, которые на самом деле медицинской помощи не получали, — сообщили в прокуратуре.

За якобы оказанные медуслуги фонд ОМС перевел больнице 1,5 миллиона рублей. Позже завотделения получила эти деньги в «качестве выплат стимулирующего характера за выполнение учреждением показателей деятельности».