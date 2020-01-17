Мэр Новосибирска потребовал защитить подростков от суицидов и плохого поведения

Мэр Новосибирска вспомнил о происшествии на Добролюбова с двумя погибшими девочками, когда ставил задачу специалистам

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал разработать способы, которые повлияли бы на подростков, склонных к девиантному поведению и суицидам. Об этом он заявил сегодня, 17 января, во время расширенного аппаратного совещания по приоритетным задачам Новосибирска на 2020 год.

— К сожалению, мы видим, что в подростковой среде растёт число резонансных происшествий, которые приводят порой к летальному исходу. Не можем считать положение дел нормальным, — сказал Анатолий Локоть.



И поставил задачу специалистам разработать алгоритм действий, чтобы «профилактировать девиантное поведение» у детей и защитить их.