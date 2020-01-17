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Мэр Новосибирска потребовал защитить подростков от суицидов и плохого поведения

Анатолий Локоть поставил задачу разработать алгоритм для профилактики девиантного поведения

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Мэр Новосибирска вспомнил о происшествии на Добролюбова с двумя погибшими девочками, когда ставил задачу специалистам

Мэр Новосибирска вспомнил о происшествии на Добролюбова с двумя погибшими девочками, когда ставил задачу специалистам

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал разработать способы, которые повлияли бы на подростков, склонных к девиантному поведению и суицидам. Об этом он заявил сегодня, 17 января, во время расширенного аппаратного совещания по приоритетным задачам Новосибирска на 2020 год.

— К сожалению, мы видим, что в подростковой среде растёт число резонансных происшествий, которые приводят порой к летальному исходу. Не можем считать положение дел нормальным, — сказал Анатолий Локоть.

И поставил задачу специалистам разработать алгоритм действий, чтобы «профилактировать девиантное поведение» у детей и защитить их. 

— Мы говорим о том, чтобы увеличить рождаемость — давайте защитим наших детей, которые сегодня учатся, которые воспринимают этот мир, сталкиваясь с его реалиями, порой приходят к такому результату, — отметил Локоть и напомнил в своей речи о последним случае с самоубийством двух девочек в Октябрьском районе

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детский суицид
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КОММЕНТАРИИ (61)

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17 янв 2020 в 11:20

Нужно страну менять а не детей. Увеличить рождаемость? Это уже похоже на принудииельный геноцид...

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17 янв 2020 в 11:25

Девиантное поведение формирует окружающая среда. Если в стране бесперспективняк и всеобщий депрессняк, а в частности Новосибирск представляет из себя унылое зрелище, то чего хочет Анатолий Локоть со своим бесконечным Сталиным, плясками на костях и нежелании ничего делать? Ах, вспомнили про молодежь, которой в этом городе нечем заняться. Популист.

17 янв 2020 в 11:22

представляю эту группу специалистов, по-любому батюшки туда войдут). Это как с компанией, которая будет конституцию нам писать.