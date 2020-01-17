Мэр Новосибирска потребовал защитить подростков от суицидов и плохого поведения

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал разработать способы, которые повлияли бы на подростков, склонных к девиантному поведению и суицидам. Об этом он заявил сегодня, 17 января, во время расширенного аппаратного совещания по приоритетным задачам Новосибирска на 2020 год.
— К сожалению, мы видим, что в подростковой среде растёт число резонансных происшествий, которые приводят порой к летальному исходу. Не можем считать положение дел нормальным, — сказал Анатолий Локоть.
И поставил задачу специалистам разработать алгоритм действий, чтобы «профилактировать девиантное поведение» у детей и защитить их.
— Мы говорим о том, чтобы увеличить рождаемость — давайте защитим наших детей, которые сегодня учатся, которые воспринимают этот мир, сталкиваясь с его реалиями, порой приходят к такому результату, — отметил Локоть и напомнил в своей речи о последним случае с самоубийством двух девочек в Октябрьском районе.